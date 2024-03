Si chiude la "Settimana della sostenibilità" con Zaia, Da Ros, Zamagni e Balbo

Dopo quattro giorni di eventi e sale affollate, oggi, alle ore 15.30 al Move Hotels di Mogliano Veneto (Via Bonfadini, 1), la terza edizione della Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est si chiude con l’evento aperto al pubblico “La Governance del futuro in un mondo di PMI”. Ovvero, la “G” degli ESG: l’insieme di processi, strumenti e ruoli per un’organizzazione - azienda, amministrazione pubblica, banca - che promuova l’inclusività, la parità di genere, la trasparenza e che abbia un impatto effettivamente significativo sulle prestazioni ambientali, sociali ed economiche.

Dopo i saluti di Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia interverrà su La sostenibilità nella governance: il ruolo della Regione Veneto. Seguiranno i contributi di Marco Frey UN Global Compact Italia (Il futuro della governance e la normazione in materia di sostenibilità), del Professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna sul ruolo delle imprese nella guida alla sostenibilità, di Walter Bertin Vicepresidente di Confindustria Veneto Est con delega all’ESG e Claudio De Nadai Presidente PMI sul bilancio della terza Settimana della Sostenibilità e la visione delle PMI. A seguire, Cristina Balbo Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo (Il ruolo del sistema bancario nel supportare le PMI nella transizione).

Concluderà i lavori Katia Da Ros, Vice Presidente di Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura sulle proposte di Confindustria per la transizione ecologica. Conduce la giornalista Fiammetta Benetton.

Dopo le prime due edizioni con 3.200 partecipanti e più di 70 eventi complessivamente, quest’anno la Settimana della Sostenibilità (https://settimanadellasostenibilita.it) ha a calendario, tra incontri e seminari, programmi di formazione e workshop, storie di successo, academy, mostre d’arte, 47 eventi, tutti aperti al pubblico. Oltre 5.500 le iscrizioni già raccolte. E insieme ai numerosi eventi e seminari, vi sono gli incontri con le scuole superiori con la partecipazione di circa 300 allievi e studenti di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. Tre gli incontri con le start up degli incubatori VeniSia, t2i e Le Village by CA e venerdì 22 marzo la consegna del Premio Luciano Miotto per le start up d’impresa della Camera di Commercio di Treviso Belluno.