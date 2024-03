Bruno Vianello ha inaugurato la nuova filiale Texa Brasile a San Paolo

Texa consolida la propria presenza in Sud America. Mercoledì 6 marzo, il presidente Bruno Vianello ha inaugurato la nuova sede della filiale brasiliana, a São Caetano do Sul, nello stato di San Paolo che, con i suoi oltre 2.000 metri quadrati, raddoppia la superficie della precedente. Alla cerimonia ha partecipato il Console Generale d’Italia a San Paolo, dr. Domenico Fornara.

Texa Brasile è stata costituita nel 2014 e, anno dopo anno, ha saputo imporsi come uno dei principali brand di diagnosi e strumentazione per officine del Paese. Un investimento che ha previsto, tra le altre attività, l’allestimento di un avanzato centro tecnico nel quale sono state portate avanti attività di ricerca e sviluppo volte a adattare gli strumenti Texa al particolare parco veicoli brasiliano, composto anche da mezzi alimentati a etanolo idrato. Oggi in Texa Brasile lavorano 40 persone, il doppio rispetto al 2021, e il fatturato è cresciuto di pari passo, arrivando a 5,4 milioni di euro nel 2023, ben un milione e mezzo in più rispetto all’esercizio precedente. La filiale è attiva in tutta l’America Latina, dal Messico all’Argentina.

«Sono molto felice di inaugurare questa nuova filiale – ha commentato Bruno Vianello – perché significa che stiamo facendo bene e il mercato ci sta dando ragione. Di questo devo ringraziare tutte le persone che lavorano qui. In particolare, Giuseppe Crosato, che ha preso in mano la filiale nove anni fa portandola alle attuali dimensioni. Un ringraziamento va anche a Nicola Nesci, nuovo CEO, e a Miguel Lopez, il Direttore Tecnico. L’obiettivo, per i prossimi anni, è quello di consolidare la presenza in Sud America, un territorio con un grande potenziale, garantendo adeguato supporto ai clienti e rafforzando lo sviluppo di progetti speciali con i grandi costruttori di veicoli, come avviene in Europa».

A differenza delle altre filiali presenti in Europa e Stati Uniti, Texa Brasile commercializza direttamente con il cliente finale, senza passare tramite distributori autorizzati. Oggi vende a officine, meccanici e concessionarie di diversi marchi garantendo l’adeguato supporto tecnico e la formazione. La produzione viene fatta rigorosamente in Italia, presso l’headquarter di Monastier di Treviso. Questo consente di mantenere gli elevati standard qualitativi richiesti dal comparto automotive mondiale. Tra i clienti, si possono citare importanti collaborazioni con Ducati, Pilkington, DAF, ZF, Honda, Volkswagen.