Aeroporto Canova, le previsioni sul traffico dell'estate 2024 in linea con il pre-covid

A conclusione dell’edizione “Estate 2024” del Venezia/Verona Airport Workshop – evento B2B organizzato il 20 e 21 marzo, dedicato agli addetti ai lavori per un confronto sulla domanda/offerta di viaggi degli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona - il Polo Aeroportuale del Nord Est tira le somme di un incontro particolarmente positivo, che annuncia per l’imminente stagione estiva una forte domanda di viaggi e conferma il rilancio dei volumi di traffico, nuovamente in crescita rispetto al 2023 e ai livelli del 2019.

Gli incontri hanno registrato una grande affluenza, accogliendo complessivamente 175 agenti di viaggio, che hanno avuto l’opportunità di realizzare incontri dedicati con 65 operatori, tra compagnie aeree, enti del turismo e tour operator. Un’occasione periodica che ha lo scopo di fare incontrare in un unico ambito i principali attori del settore, che si traduce in proposte di viaggi confezionate per il pubblico diffuso.

Per la stagione estiva 2024, che avrà inizio domenica 31 marzo e si concluderà sabato 26 ottobre, le prospettive per i tre aeroporti del Polo sono di una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali, con una crescita complessiva del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.

Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. Albania, Spagna, Romania, Polonia e Belgio sono i mercati europei che offrono il maggior numero di posti in vendita. Una varietà di paesi che conferma l’apprezzamento consolidato nei confronti dello scalo anche da parte dei passeggeri business, oltre a quelli che viaggiano per turismo ed ai VFR (Visit Friends and Relatives), che insieme compongono il profilo del passeggero del Canova.