Aziende venete, più competitività e credito attraverso il rating Esg

CentroMarca Banca si conferma un attore di spicco nel settore finanziario locale, mettendo al centro dei suoi sforzi il sostegno alle PMI. L'obiettivo è triplice: favorire l'adozione di pratiche sostenibili, agevolare l'accesso a finanziamenti adeguati e rendere il territorio e i suoi attori tutti più resilienti.

In questa direzione, l’Istituto organizza una serie di incontri tecnici dedicati alle piccole e medie imprese volti ad illustrare le opportunità offerte dal progetto europeo TranspArEEnS che, con il supporto dell'Università Ca' Foscari di Venezia, consente di ottenere un rating ESG reale in grado di fornire una valutazione obiettiva sulla situazione attuale in tema di sostenibilità aziendale.

Il rating ESG, acronimo che identifica l'impatto ambientale (E), sociale (S) e di buon governo (G) di un'azienda, assume un'importanza sempre maggiore nell'attuale contesto economico: favorisce un maggiore appeal per la clientela e contribuisce a migliorare le probabilità di accesso al credito per le imprese locali.

«La valutazione ESG non è più una scelta, ma una necessità per rispondere alle esigenze informative e valutative delle banche e delle filiere. Le imprese che non sono al corrente dei parametri necessari per ottenere un buon rating rischiano di trovarsi in posizione svantaggiata, sia nei confronti della clientela che nel momento in cui richiedono credito». Sostiene il Direttore Generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini. «Il nostro compito è quello di accompagnare tutte le aziende locali nella crescita, anche a livello internazionale senza lasciare indietro nessuno».

In questo contesto CentroMarca Banca si mette a disposizione delle aziende del territorio offrendo gratuitamente supporto e informazioni sulle modalità utili per ottenere, attraverso il progetto TranspArEEnS, un rating ESG in linea con i reali parametri aziendali.

Una iniziativa che ha visto nei giorni scorsi il conferimento a 7 aziende venete (Lucart SpA, TEXA SpA, K-Adriatica SpA, Molino Rachello srl, Ossida srl, Gardiplast srl, Hermann Falegnameria sas) degli ESG Rewards. Ben 5 di queste realtà ha partecipato al progetto TranspArEEnS, la maggior parte delle quali proprio attraverso la consulenza di CMB.

«Sono molto soddisfatta per il grande lavoro fatto con tutti i partners e per lo straordinario risultato ottenuto, che ha visto il coinvolgimento di oltre 5000 piccole e medie imprese in Italia e oltre 600 in Veneto, dimostrando non solo il valore del loro operato ma soprattutto che è possibile trasmetterlo. Nessuno può rimanere escluso quindi». Afferma la coordinatrice di TranspArEEnS, prof.ssa Monica Billio dell’Università Ca’ Foscari Venezia. «Molta soddisfazione anche perché di questo lavoro e di questi risultati possono trarne beneficio gli studenti del corso magistrale in Economics, Finance and Sustainability dell'Università Ca' Foscari Venezia che offre il primo percorso in finanza sostenibile. Anche questi incontri organizzati da CentroMarca Banca costituiscono occasioni davvero utili per la loro formazione permettendo uno scambio proficuo tra università e mondo imprenditoriale. Avere una vision esg driven e’ davvero proficuo per tutti».

Per offrire a tutte le altre aziende l’opportunità di ottenere il rating ESG, con la collaborazione di TranspArEEnS e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, CentroMarca Banca si è fatta promotrice di tre incontri illustrativi rivolti alle varie realtà imprenditoriali, distribuite in territori con caratteristiche diverse.

La prima serata informativa, che si terrà Giovedì 11 aprile alle 18.30 a Palazzo Giacomelli a Treviso, si concentrerà sull'introduzione alla valutazione ESG e sulle implicazioni pratiche per le PMI. Esperti del settore forniranno una panoramica dettagliata dei criteri utilizzati nella valutazione ESG e delle modalità di accesso al rating attraverso TranspArEEnS. Saranno discusse anche le potenziali applicazioni di questo rating nell'ambito dell'accesso ai finanziamenti e della gestione aziendale con particolare attenzione alle strategie per attrarre investimenti e clienti consapevoli. La società di strategy consulting Prospiciunt porterà inoltre due esempi concreti su come aumentare la marginalità attraverso un approccio ESG Driven.

Il secondo appuntamento, organizzato con l’Associazione Jesolana Albergatori, è per Mercoledì 17 aprile alle ore 18.00 presso Almar Jesolo Resort Spa in via Dante Alighieri a Jesolo (VE). Esplorerà le opportunità che la sostenibilità offre alle imprese locali, con un focus particolare sul settore del turismo e dell'ospitalità. I tecnici condivideranno casi di studio e best practice per illustrare come l'adozione di pratiche sostenibili possa influenzare positivamente la reputazione e la competitività delle imprese turistiche locali. Prospiciunt fornirà inoltre una panoramica del settore turistico con potenzialità e rischi da conoscere per saperli gestire; entrerà nello specifico grazie a un approccio ESG Driven sul tema della gestione del personale.

Durante l’ultimo incontro, previsto per Giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso Sala Barbiero di CMB a Martellago (VE) i relatori condivideranno esperienze e strategie per integrare pratiche sostenibili lungo l'intera filiera produttiva, evidenziando il ruolo cruciale della valutazione ESG.

Tutti gli incontri hanno una durata di un’ora circa con ingresso su prenotazione allo 0422.631872 o inviando una e-mail a eventi@cmbanca.it.