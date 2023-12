Dba group, preconsultivo 2023 con ricavi a 109 milioni di euro (+28,5 milioni)

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, riunitosi in data odierna, ha approvato il budget per l’esercizio 2024 e visionato i dati finanziari preconsuntivi consolidati del 2023, non ancora oggetto di revisione contabile.

DBA Group, tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il “Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry“ di GUAMARI, ha chiuso l’esercizio preconsuntivo 2023 con un valore della produzione di Euro 109,8 milioni e un EBITDA adjusted pari a Euro 11,2 milioni (l’EBITDA reported è pari ad Euro 10,6 milioni, per la minusvalenza derivante dalla cessione interna del software GL+ per Euro 0,55 milioni). Il contributo positivo all’EBITDA preconsuntivo generato dall’acquisizione di General Planning S.r.l. avvenuta nel dicembre 2022 è stato di Euro 1,5 milioni. Rispetto al risultato di esercizio 2022 pubblicato in data 30 marzo 2023, il valore della produzione preconsuntivo 2023 è superiore di 24,4 milioni (85,4 milioni nell’esercizio 2022), con un incremento dell’28,5%, e l’EBITDA adjusted preconsuntivo 2023 fa registrare un aumento significativo di 3,7 milioni (7,5 milioni nell’esercizio 2022) con un incremento dell’49,3%.

L’EBITDA reported di Euro 10,6 milioni è superiore di 3,4 milioni (7,2 milioni nell’esercizio 2022), con un incremento del 47,6 % (al netto dell’incremento generato da General Planning, l’incremento è stato del 26,5%). A parità di perimetro di consolidamento 2023, senza la società General Planning, il valore della produzione preconsuntivo 2023 è pari a 99,2 milioni, superiore di 14,2 milioni rispetto al 2022 con un incremento del 16,6%, l’EBITDA adjusted preconsuntivo 2023 è pari a 9,7 milioni, superiore di 2,2 milioni rispetto al 2022, con un incremento del 29,3%.

Rispetto al Budget 2023 pubblicato il 28 dicembre 2022[4], il valore della produzione preconsuntivo 2023 è superiore di Euro 4,8 milioni (105 milioni nell’Budget 2023), con un incremento dell’4,0%, e l’EBITDA adjusted preconsuntivo 2023 è superiore di Euro 0,9 milioni (Euro 10,3 milioni nel Budget 2023.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 (indebitamento) è stimata pari ad Euro 14,6 milioni (12,5 milioni nel 2022), di cui 3,5 milioni relativi alla linea di credito straordinaria a supporto della commessa relativa alla digitalizzazione dei tribunali serbi di Actual IT in chiusura nel primo semestre 2024. Il rapporto PFN/EBITDA, pari a 1,8x nel 2022, risulta in miglioramento nel 2023, attestandosi ad 1,4x. Rispetto alla posizione finanziaria netta prevista nel Budget 2023 si prevede un peggioramento di 2,3 milioni ( 12,3 milioni nel Budget 2023) in quanto veniva prevista la chiusura delle commessa straordinaria in Serbia entro la fine dell’esercizio 2023.

Il Budget 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, stima un Valore della Produzione pari ad Euro 116,1 milioni, con un aumento di 6,3 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023 (+5,8%) interamente attribuiti a crescita organica. Il valore dell’EBITDA atteso è pari ad Euro 12,0 milioni, con un aumento di 1,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023 (+13,3%), di cui circa Euro 1,0 milione derivante dalla crescita dei volumi e la rimanente parte dal miglioramento della marginalità.

La posizione finanziaria netta attesa (indebitamento) è pari ad Euro 11,3 milioni, in miglioramento di Euro 3,4 milioni rispetto ai dati preconsuntivi 2023, grazie alla chiusura della linea di credito straordinaria per il progetto di digitalizzazione dei tribunali serbi della controllata Actual IT prevista nel primo trimestre 2024. Il rapporto con PFN/EBITDA scenderà da 1,4 ad 0,9 come previsto dagli obiettivi finanziari del piano industriale 23-26 presentato al mercato a settembre 2023[6].

I dati previsti nel Budget 2024 sono coerenti con gli obiettivi e le linee guida presentati nel Piano Industriale 23-26. Il 22 novembre 2023 è stato perfezionato l’atto di fusione di General Planning S.r.l. in DBA Pro. S.p.A. con efficacia dal 1 gennaio 2024. Tale fusione non modifica il perimetro di consolidamento del Gruppo DBA in quanto General Planning è già detenuta al 100% dall’atto dell’acquisizione. Questa operazione di integrazione societaria è volta a una razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo e rispecchia la struttura organizzativa già pienamente operativa dal 2023.

«I dati record preconsuntivi 2023– ha commentato Raffaele De Bettin, Amministratore Delegato di DBA Group - portano DBA oltre la soglia del 100 milioni di Valore della Produzione con una forte crescita tanto in termini di volumi che di redditività. Questo ci permette di guardare al 2024 ed agli anni futuri con fiducia ed a continuare ad investire sulle nuove iniziative in termini di innovazione, digitalizzazione e sviluppo tecnologico al fine di mantenere e di migliorare la competitività nei nostri mercati di riferimento e ad approfittare della favorevole congiuntura del PNRR e della transizione energetica».