Vetreria Vistosi chiude l'anno in crescita, bonus di 900 euro per i dipendenti

Bonus di fine anno ai dipendenti per ringraziarli dell’impegno dedicato nel corso di questi 12 mesi e per sostenere il caro vita, con cui si trovano a fare i conti le famiglie italiane. Vistosi, storica azienda che produce e commercializza illuminazione in vetro soffiato di Mogliano Veneto, chiude l’anno in crescita e decide di rendere i propri dipendenti parte di questo importante risultato: circa 10 milioni di euro di ricavi, una crescita del 50% nell’ultimo triennio.

«Il 2022 – spiega Matteo Moretti, CEO di Vetreria Vistosi – è stato un anno evidentemente molto complesso a causa dell’instabilità politica globale, che si è riflessa sul caro energia e la fragilità della supply chain. Nonostante questo siamo riusciti a ottenere risultati che ci trovano molto soddisfatti, con una crescita significativa dei risultati e una buona espansione del nostro portafoglio clienti». Tra i progetti che hanno vista impegnata la Vetreria il Vistosi Virtual Museum, presentato lo scorso luglio, che ha visto impegnati un team di tecnici per ben due anni e posiziona l’azienda tra le prime nel Metaverso della luce. Non un esercizio di stile ma il più importante progetto di comunicazione realizzato dall’azienda e che verrà sviluppato nel prossimo anno con importanti novità.

.Vistosi è riconosciuta a livello mondiale come una storica e tradizionale industria artigiana 2.0 che in questi anni è cresciuta guadagnandosi meritati e importanti riconoscimenti sia di prodotto, come le recenti due Menzione D'onore alla XXVI Edizione del Premio Compasso D’oro o come il premio istituzionale ricevuto a Montecitorio per essere una tra le cento aziende Italiane più rappresentative del Made in Italy nel mondo. Forte di una vetreria, tra le più tradizionali ad oggi rimaste, e con la consulenza del dipartimento di ricerca e sviluppo interno, Vistosi ha portato a termine quest’anno importanti progetti custom per committenti e brand internazionali nel settore Luxory Retailer e Hotellerie.

Ai 32 dipendenti verrà erogato un bonus del valore di 500 euro a cui si aggiunge un buono carburante del valore complessivo di 400 euro. Moretti conclude: «Sono i collabori e i dipendenti che determinano il successo di un’azienda. I traguardi raggiunti in questi anni sono frutto del loro impegno. L'auspicio è che il 2023 ormai alle porte possa essere ancora migliore per la nostra azienda e portare nuove, importanti occasioni di crescita».