E' la bellunese Nadia Zampol riconfermata alla Vicepresidenza della Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti. Con lei si insediano i nuovi componenti della Giunta camerale eletti dal Consiglio Camerale.

Ecco i nomi: Lionello Caregnato Settore Industria - Giovanni Cher Settore Commercio - Ivana del Pizzol Settore Artigianato - Angelo Facchin Settore Agricoltura - Katia Marchesin Settore Industria - Pierluigi Sartorello Settore Commercio - Nadia Zampol Settore Industria.

«I miei complimenti - dice il Presidente Pozza - alla vicepresidente Zampol e alla nuova Giunta con cui sarò lieto di lavorare con nuova energia e totale impegno per tutte le progettualità che abbiamo in corso e che ho delineato nelle linee programmatiche espresse nel mio intervento durante il Consiglio Camerale tenutosi, oggi. Sono lieto di aver ascoltato gli interessanti interventi di alcuni consiglieri con idee che saranno di prezioso spunto per i lavori che ci vedranno impegnati in questi 5 anni di mandato. Sottolineo - evidenzia il Presidente - che l'elezione della Giunta è avvenuta per acclamazione, ciò esprime un ulteriore segnale di condivisione delle scelte degli uomini e delle donne all'interno della Giunta che si rispecchia in una visione della Camera di Commercio sostenuta nelle sue progettualità dal mondo delle associazioni di categoria».