Escursione "Tra le acque di risorgiva"

Prezzo € 12,00 per gli adulti - € 6,00 per i ragazzi fino ai 16 anni

PROGRAMMA USCITA

Camminata ideale per rilassarsi nella natura, con il distensivo gorgoglio dell’acqua che ci accompagnerà lungo tutto il percorso.



Si attraversa una singolare porzione di territorio situata tra il fiume Piave ed il paese di Sernaglia della Battaglia, dove le acque di falda raccolte dai vicini colli e da infiltrazioni del fiume Soligo raggiungono la superficie, emergendo con caratteristiche sorgive e bolle dando così luogo ad innumerevoli torrentelli di acque limpide (bianche appunto). L’ecosistema che si è creato è molto importante e bello da attraversare, si tratta di un’area inserita nella rete natura 2000 e gestita da Legambiente.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 10.5 km

Dislivello in salita: 50m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua e impermeabile. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking.



COSTI

Costo uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica:

Euro 12,00 per gli adulti

Euro 6,00 per i ragazzi fino ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 3383766978

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE