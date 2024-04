Rive d'Arfanta - Natura, cultura ed enogastronomia

SABATO 20 APRILE

?Passeggiata tra le colline di Arfanta, visita alla chiesa di Arfanta ed aperitivo-degustazione con Prosecco DOCG Ville d'Arfanta, di produzione Vinicola Serena Wines.



Partenza ore 9.30. Suggeriamo di raggiungere la location 10 minuti prima.



Percorso ad anello di un'ora e mezza tra boschetti, colline e belvedere.



? Visita alla chiesa di San Bartolomeo di Arfanta, nel quale cela un tesoro nascosto del famoso Pittore cinquecentesco Francesco da Milano, una pala d'altare con rappresentante Madonna con Bambino in trono tra i santi Sebastiano, Antonio Abate, Bartolomeo e l’arcangelo Michele (1522).



? Per finire aperitivo-degustazione con Prosecco DOCG Ville d'Arfanta accompagnata da formaggi selezionati della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto (TV), salumi locali e grissini al mais grissini della "Cooperative Agricole" di Castions di Zoppola (PN).



*Prenotazione obbligatoria*

--> WhatsApp 348 49017772

--> https://www.villedarfanta.it/esperienze/?experience=0fdb3a3d-7dbf-4adc-8459-8914a2a01e47



? Consigliamo abbigliamento comodo e scarpe da trekking

I nostri amici a 4 zampe sono i Benvenuti per tutta la durata dell'esperienza.



? Partenza 9.30

? Ville d'Arfanta, Località Parà 27/28, Arfanta di Tarzo (TV)

? Prezzo: € 10 adulti - €5 bambini dai 10 ai 17 anni

?? Sconto del 10% sull' acquisto del vino a tutti i partecipanti all'evento



?? In caso di maltempo l'esperienza verrà rinviata a sabato 4 giugno.





