Rassegna concertistica "La musica nei secoli" 2023

Al via la prossima settimana la quinta edizione della rassegna concertistica “La Musica nei Secoli”, organizzata dall’Associazione Phileo APS di Fontanelle. Sviluppata con finalità anche didascaliche e pedagogiche lungo un percorso nella storia della musica occidentale, la rassegna si terrà dal 14 ottobre al 26 novembre nei comuni di Fontanelle, Oderzo e Portobuffolè contribuendo a riempire di musica l’autunno opitergino! L'arco temporale affrontato quest'anno spazierà dalla musica vocale rinascimentale alla musica per pianoforte dei primi del Novecento, coprendo quindi circa cinque secoli di storia della musica.



Il primo concerto si terrà sabato 14 ottobre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo di Fontanelle ed è dedicato all’età d’oro della polifonia sacra (da cui il titolo del concerto). L’età d’oro è l’età dei compositori Desprez, Tallis, De Victoria, Palestrina fino ai Gabrieli. La corale polifonica Kairos Vox diretta da Alberto Pelosin ci guiderà in un viaggio nell’Europa del Cinquecento che ci permetterà di gustare diversi sapori musicali provenienti da ogni angolo del continente e vedere come i grandi musici dell’epoca li combinavano nella creazione di opere d’arte immortali: il genio di Josquin Desprez, l’equilibrato ordine del Palestrina, la nobile semplicità della musica dell’Inghilterra elisabettiana, lo stile policorale dei Gabrieli e il misticismo spagnolo di Tomàs Luìs De Victoria costituiscono le tappe principali di questo viaggio musicale nel Rinascimento europeo.



L’ingresso al concerto è libero Ulteriori informazioni si possono ottenere contattando l’Associazione Phileo APS al numero 3397337134 oppure inviando una mail a info@associazionephileo.org.