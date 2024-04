4 passi oltre l'indifferenza - 3^ edizione

È stata presentata lo scorso febbraio la terza edizione della marcia non competitiva 4 PASSI OLTRE L’INDIFFERENZA , in una conferenza stampa che ha ospitato anche gli interventi del sindaco di Fontanelle Maurina Sessolo e di Sonia Bescacin, consigliere Regione Veneto e presidente della V Commissione - politiche socio sanitarie.

La corsa-camminata è in programma domenica 5 maggio 2024 a Fontanelle ed è organizzata da una rete di 19 realtà del territorio, con l’associazione Oltre l’Indifferenza ODV come Ente Proponente.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione del Veneto con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per promuovere attraverso lo sport l’inclusione di giovani adulti con disabilità nella comunità locale, nell’ambito del D.G.R. 480.

Il progetto Primi Passi fuori Casa, proposto dalla rete di 19 realtà territoriali e che vede proprio la marcia 4 PASSI OLTRE L’INDIFFERENZA come evento principale, è risultato aggiudicatario del bando pubblico, grazie a una pianificazione strutturata, efficiente e sostenibile nel lungo periodo.

Sono aperte le iscrizioni online , completamente gratuite, su piattaforma digitale Eventbrite : basterà cliccare sul link https://bit.ly/4-passi-oltre- l-indifferenza e seguire il tasto “Riserva un posto”. Sulla pagina dell’evento è possibile trovare ogni informazione utile a partecipare (luogo e ora di ritrovo, svolgimento in caso di maltempo, ecc.).

È possibile iscriversi anche telefonicamente, chiamando la segreteria organizzativa al numero +393488632591 .

I PERCORSI

Due i percorsi studiati dagli organizzatori (in particolare da Bike Team ASD): uno di 6 km senza barriere architettoniche, che vedrà la partecipazione anche di alcuni tra i soggetti destinatari dell’iniziativa, e un percorso training da 12 km, che attraverserà anche tratti in sterrato e sarà aperto a podisti amatori che intendono perfezionare la propria preparazione in vista degli appuntamenti estivi sulle lunghe distanze.

Lungo entrambi i percorsi, saranno allora presenti punti ristoro sui generis, con tanti “ciccheti” della tradizione veneta offerti da amici e volontari, mentre al traguardo ogni atleta sarà ricompensato con generosi panini alla porchetta, nell’ambito di un fondamentale momento conviviale post-gara, con musica, festa e consegna premi alle scuole del territorio.

Proprio per questo lo scherzoso sottotitolo dell’edizione 2024 è “PORCHETTA CONNECTION”, a sottolineare l’intenzione di creare connessioni tra i fontanellesi e Oltre l’Indifferenza, ovvero gli ospiti di Villa Alba a Fontanelle e Casa Aurora nella frazione di Lutrano.