La tragedia greca arriva a Santa Croce

Torna in scena la Tragedia Greca.

Dopo il successo dei primi tre spettacoli nel maggio scorso, la lettura scenica della tragedia “Ifigenia in Tauride” di Euripide viene anticipata a giovedì 5 ottobre pv alle ore 20.30.

Lo spostamento, rispetto alla previsione iniziale del 12 ottobre, si è reso necessario per consentire agli attori di recuperare ingaggi perduti negli anni di pandemia.

Troverà nuova collocazione temporale anche la lettura dell’ “Ifigenia in Tauride” di Goethe, inizialmente prevista per il 13 ottobre.



Resta immutata la formula, che prevede una rappresentazione non di tipo scenico, ma come lettura a opera di attori professionisti di fama nazionale e internazionale: Paola De Crescenzo, Raffaele Esposito, Maria Cristina Mastrangeli, Gianluca Musiu, Max Nicolini, Luca Nucera, Claudio Puglisi, Paolo Serra ed Emanuele Vezzoli. La direzione è di Walter Le Moli.



E’ prevista inoltre un’introduzione di Massimo Cacciari e di Luigi Garofalo.



La mattina, alle ore 10, si terrà la rappresentazione dedicata alle scuole, con ingresso gratuito. La sera, alle 20.30 la replica per il pubblico. In questo caso l’ingresso sarà a pagamento.

Chi aveva già prenotato un biglietto per il 12 o 13 ottobre può chiedere di modificarlo.



La rassegna è sostenuta da Banca delle Terre Venete - Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nella persona del Vicepresidente Vicario avv. Pietro Pignata.