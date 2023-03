L'Abc - Corso di tecniche di base in cucina con Stefania Sorbara

Un corso per iniziare a muovere i primi passi in cucina, ma anche un corso per chi è già pratico, vuole fare un ripasso, appronfondire certi temi, fare domande e prendere maggiore confidenza con la scelta delle materie prime e il loro trattamento; l’uso di pentole, coltelli e attrezzi da cucina in genere. Questa è la 19ma edizione dell’ABC, il Corso di Tecniche di Base che storicamente ha sempre tenuto Angela Maci. A condurre invece questa edizione, con l’intento di avvicinarvi e appassionarvi sempre più al meraviglioso mondo della cucina, ci sarà la cuoca Stefania Sorbara (vedi bio).



Il corso è rivolto sia a chi non ha dimestichezza ai fornelli, sia a chi ha già frequentato il corso e vuole apprendere nuove nozioni di base, legate ai rudimenti della cucina. Stefania ci insegnerà non solo ad eseguire le ricette di base fatte come Dio comanda, ma soprattutto le tecniche generali che potranno essere applicate sempre, dai piatti più semplici a quelli un pò più elaborati. Il corso è strutturato in 6 appuntamenti serali: 6 lezioni tematiche per imparare tutti i segreti della buona cucina, capire come scegliere e sfruttare al meglio gli ingredienti e gli utensili, non ultimo conoscere e confrontarsi con persone che hanno il tuo stesso desiderio di imparare l’arte del cucinare.





Stefania ci insegnerà soprattutto le tecniche e i metodi di cottura sia a livello teorico che con l’effettiva realizzazione pratica dei piatti. Gli allievi verranno invitati a collaborare attivamente in alcuni passaggi della preparazione delle ricette rispettando però le singole modalità di apprendimento (c’è chi preferisce solo guardare e prendere appunti e chi preferisce invece mettere le mani in pasta); consigliamo di provare a casa le ricette imparate a lezione, in modo da arrivare al successivo incontro con eventuali dubbi e domande. Tutte le ricette sono facili da preparare e non richiedono alcuna esperienza, ma solo voglia di divertirsi e in qualche caso di cimentarsi in combinazioni inattese.





PROGRAMMA L’ABC. TECNICHE DI BASE IN CUCINA



ANTIPASTI E DINTORNI: Mercoledì 12 Aprile, alle 20



LA PASTA FRESCA: Mercoledì 26 Aprile, alle 20



IL RISO E I CEREALI: Mercoledì 10 Maggio, alle 20



IL PESCE: Mercoledì 24 Maggio, alle 20



LA CARNE: Mercoledì 7 Giugno, alle 20



VERDURE E CONTORNI: Mercoledì 21 Giugno, alle 20



Chef Stefania Sorbara

CHEF STEFANIA SORBARA: trevigiana, classe 1980. Dopo anni di studi e di pratica in materia di diritto, decide di abbandonare il mondo legale per dedicarsi alla sua vera passione, la cucina. Si diploma Chef alla scuola Dieffe di Valdobbiadene (TV) nel 2013. Inizia una serie di utilissime e formative esperienze nel mondo della ristorazione: prima a Venezia presso lo storico “Vecio Fritoin”, poi al celebre stellato “Tilia” di Dobbiaco, poi “a bordo” come chef stagionale per piccole crociere di fiume e come Corporate Chef presso una nota azienda produttrice di abbattitori di temperatura. Stefania gioca con la cucina in tutti i suoi aspetti: dal take away, alla consulenza aziendale; dal piccolo evento al corso di cucina. Stefania ha collaborato con COOKiamo per team-building e cooking class in lingua. Per lei cucinare non significa solo “dare da mangiare a qualcuno”, ma anche emozionare, comunicare, appassionare…



CHI: 1) Per chi è proprio a secco di nozioni e di pratica ai fornelli; 2) Per chi ha già frequentato il corso e vuole apprendere nuove nozioni di base, legate ai rudimenti della cucina; 3) Per chi è già più “avanti” ma vuole fare un ripasso, ha dimenticato qualcosa o credeva di sapere…



QUANDO: inizio corso Mercoledì 12 Aprile 2023, seguono 26 Aprile, 10 Maggio, 24 Maggio, 7 Giugno, 21 Giugno. Sempre di mercoledì dalle ore 20 alle ore 22.30-23 max



DOVE: TANALIBERATUTTI, la nuova sede di COOKiamo in Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12G, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti ? )