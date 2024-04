AI ACT alla prova - Temi e problemi del nuovo regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale

Nono simposio interdisciplinare di tecnodiritto, informatica giuridica e tutela dei diritti in Internet

L’evento si svolge in attuazione del Protocollo stipulato tra Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova e Aiga Treviso in tema di informatica giuridica e tutela dei diritti in Internet.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di miglioramento della didattica 2023 del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto “Competenze trasversali del giurista e didattica interattiva del diritto contemporaneo” - “Oltre Giurisprudenza 2.0”.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

L’evento è accreditato ai fini della formazione permanente dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, con il riconoscimento di 3 crediti, di cui 2 in deontologia. Per gli Avvocati, l’iscrizione può essere effettuata tramite il portale Sfera accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it.

Per informazioni: aigatreviso@gmail.com