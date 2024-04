Angela Melitopoulos a Fabrica

Martedì 23 aprile alle 19:00 Angela Melitopoulos sarà a Fabrica per una conferenza aperta al pubblico in cui presenterà il suo lavoro di regista e artista multimediale.



Laureata all'Accademia d'arte Nam June Paik di Düsseldorf, all'Accademia di arti multimediali di Colonia e con un P.hd in Visual Cultures, dal 1985 realizza video, installazioni multischermo, documentari e brani musicali.

Nel 1995 Angela Melitopoulos è stata selezionata per una residenza artistica a Fabrica.



Nel 2023 Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid ha ospitato una retrospettiva del suo lavoro.



Durante la conferenza, dal titolo CINE(SO)MATIC CARTOGRAPHIES, racconterà di come i suoi progetti di ricerca artistica audiovisiva possano creare una sorta di lavoro di narrazione multiforme, mettendo in discussione il modo in cui concepiamo e viviamo le relazioni con la geografia, o meglio con qualcosa che sta nel mezzo tra geografia, organizzazione sociale e mind-set.



La conferenza di Angela Melitopoulos fa parte del programma di residenza “Kinship” curato da Carlos Casas.



Ingresso libero, senza prenotazione

Conferenza in lingua inglese



Fabrica

Via Postioma, 54/F

31020 Catena di Villorba (TV)



Per informazioni: press@fabrica.it