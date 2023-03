Annunciazione, ovunque nasca e cresca la vita

Mostra d’arte incentrata sul tema dell’Annunciazione

Brolo – Centro d’Arte e Cultura – Mogliano Veneto (TV)

In sede espositiva saranno visionabili 49 opere di stili diversi che coprono un arco temporale dal ‘400 al ‘900 di vari artisti internazionali, come Koberger, Durer, van Heemskerck, Beatrizet, Nuvolone, Mochetti, Bossi, Mannocci, Colin, Martina e Valle a cui saranno affiancati testi di autori come Pasolini, De Andrè, Alighieri, Testori, San Luca, Turoldo, Virgilio, Luzi ed Eliot.



Chiuso 9 aprile 2023