Ancora poche ore e si potrà tornare a vivere la particolare atmosfera dell’Antica Fiera di San Gregorio, tra colori, sapori e cultura locale. Si comincerà sabato 11 marzo anche se l’appuntamento con il taglio del nastro è fissato per domenica 12 marzo alle ore 11.00, alla presenza del Presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Confermata anche la partecipazione del Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, non potendo presenziare di persona, darà comunque un saluto ai presenti collegandosi da remoto durante l’inaugurazione

A seguire, due semplici ma significative cerimonie: prima il taglio del nastro del rinnovato ufficio IAT che, grazie al contributo della Regione del Veneto, ha una nuova immagine coordinata, uno dei primi uffici turistici oggetto di questo restyling, con elementi fortemente identificativi dell’area riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco; successivamente, in Villa dei Cedri, l’inaugurazione dell’importante riqualificazione e messa in luce di Roggia Cordana, utilizzata già dal 1700 come forza motrice per un mulino e trasformato, nel 1800, in opificio. Un intervento dal forte significato, poiché riporta alla luce uno degli elementi che più hanno contribuito a costruire l’economia di questi territori. Ma nei tre giorni della Fiera a Valdobbiadene torneranno tutte le principali iniziative, grazie alla presenza di 150 espositori, di cui 70 del settore agricoltura, viticoltura ed enologia e 30 agroalimentare.

La splendida piazza Marconi ospiterà la Cittadella dei Prodotti Tipici, con degustazioni dei migliori prodotti locali ed un punto informativo per il consumatore, la Loggia del municipio accoglierà la tradizionale Enoteca per la degustazione delle migliori produzioni del Conegliano Valdobbiadene DOCG. Sempre in piazza Marconi, grande risalto verrà dato agli artigiani locali le cui produzioni saranno in mostra nel Quartiere Artigiano, realizzato in collaborazione con Confartigianato.

A Villa dei Cedri si potrà invece visitare il Parco della Creatività dedicato ad arte e hobby, la Poesia del Paesaggio, a cura degli Amici del Presepe di Valdobbiadene, la mostra d’arte Lo sguardo dei sogni, dell’artista Mirella Sotgiu, l’esposizione Attrezzi di altri tempi – Ricordi di economia rurale, a cura del prof. Antonio Feletti oltre alla Ruota Panoramica tanto attesa da grandi e piccini.

Ancora, Palazzo Celestino Piva ospiterà la 14^ edizione della Cittadella dei Taglienti, un evento nell’evento che celebra la tradizione della forgiatura, figlia di secoli di lavorazione nei magli dell’Altamarca, e il suo legame con il lavoro agricolo, e l’esposizione Coltelli&Gioielli che presenterà una folta schiera di artisti di tutta Italia che lavorano i metalli con svariate tecniche.

Infine, i convegni, che proseguiranno fino al 23 marzo, realizzati in collaborazione con le associazioni di riferimento del mondo agricolo: Confagricoltura, Coldiretti e Cia. Ben cinque gli appuntamenti in programma incentrati sulla fragilità del settore agricolo, sul cambiamento climatico e sulle nuove frontiere della sostenibilità in agricoltura, aspetti oggi imprescindibili per chi opera in agricoltura.

Sarà dunque una Fiera ricca di iniziative ma lascerà spazio anche al divertimento per tutta la famiglia con le giostre del Luna Park e la Ruota Panoramica di 20 metri nel parco di Villa dei Cedri.

L’EDIZIONE 2023

PROGRAMMA

SABATO 11 MARZO

ore 21.00, Piazza Marconi – Concerto con la band Funky Trail

ore 21.00, Antica Chiesa di San Gregorio Magno – Concerto di San Gregorio con il Coro Valdobbiadene, il Coro Solo Voci di Feltre e il Coro Montecimon di Miane

DOMENICA 12 MARZO

ore 10.30, Viale Mazzini e Piazza Marconi – Sfilata ed esibizione Banda Cittadina

ore 11.00, Piazza Marconi – Inaugurazione ufficiale Antica Fiera di San Gregorio 2023

ore 11.45, Municipio – Visita al rinnovato ufficio IAT

ore 12.30, Villa dei Cedri – Inaugurazione dei lavori di messa in luce e sicurezza della roggia Cordana

ore 16.00, Piazza Marconi – Esibizione Minicoro Nuovi Orizzonti

ore 20.00, Piazza Marconi – Spettacolo di cabaret e musica con i Francofabrica , special guest MAL

ore 21.30, Piazza Marconi – Tombola di Beneficenza

LUNEDÌ 13 MARZO

ore 22.00 - Fuochi d’artificio

MARTEDÌ 14 MARZO

ore 14.30 - Giornata dello scolaro al luna park

CONVEGNI

Lunedì 06 marzo - ore 18,00

Auditorium Celestino Piva, via Piva 53

Trattamenti fitosanitari: conosciamo i corretti adempimenti?

A cura di Confagricoltura

Martedì 07 marzo - ore 17,30

Auditorium Celestino Piva, via Piva 53

Clima e avversità atmosferiche. Strumenti per la tutela dell’impresa agricola

A cura di CIA Agricoltori Italiani

Giovedì 09 marzo - ore 18,00

Auditorium Celestino Piva, via Piva 53

Il presente e il futuro del Prosecco Superiore Docg: opinioni a confronto

A cura di Coldiretti

Giovedì 16 marzo ore 18,00

Auditorium Celestino Piva, via Piva 53

Cambiamento climatico e strategie per la gestione della risorsa idrica nei vigneti di collina

Giovedì 23 marzo - ore 17,30

Auditorium Celestino Piva, via Piva 53

Mercati, ambiente e sistemi territoriali. Le nuove frontiere della sostenibilità in viticoltura

A cura di CIA Agricoltori Italiani in collaborazione con Valoreitalia

I LUOGHI

Palazzo Celestino Piva

• LA CITTADELLA DEI TAGLIENTI

• COLTELLI&GIOIELLI

Villa dei Cedri

· “IL PARCO DELLA CREATIVITÀ” arte & hobby

· “LO SGUARDO DEI SOGNI” di Mirella Sotgiu – Mostra d’arte - Villa dei Cedri, primo piano adiacenza est

· “ATTREZZI DI ALTRI TEMPI – RICORDI DI ECONOMIA RURALE” – a cura del prof. Antonio Feletti - Villa dei Cedri, ex opificio

· “LA POESIA DEL PAESAGGIO” a cura degli Amici del Presepe di Valdobbiadene - Villa dei Cedri, Sala Caminetto.

Piazza Marconi

• CITTADELLA DEI PRODOTTI TIPICI con degustazioni ed informazioni per il consumatore

• ENOTECA CON DEGUSTAZIONE DEL VALDOBBIADENE DOCG Loggia del Municipio

• QUARTIERE ARTIGIANO in collaborazione con Confartigianato

• PESCA DI BENEFICENZA a cura della Parrocchia

ORARI FIERA:

Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00

Lunedì dalle ore 8.00 alle 17.00 (Mostra del coltello fino ore 12.00)

BUS NAVETTA GRATUITO

Domenica dalle 9.00 alle 20.00 da zona industriale Zecchei.