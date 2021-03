Archeologia del territorio: a Montebelluna una giornata di studi online

E’ in programma per mercoledì 31 marzo una giornata di studi online interamente dedicata all’archeologia del territorio di Montebelluna tra studio, tutela e valorizzazione, organizzata dal Museo Civico di Montebelluna insieme alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. L’iniziativa deriva dalla mostra “Sapiens. Da cacciatore a cyborg”, allestita nello stesso Museo montebellunese dopo un’impegnativa campagna di studi sulle nuove scoperte archeologiche del territorio e la revisione dei numerosi reperti conservati nei depositi.

Il ricco programma consentirà di scoprire la più antica storia di Montebelluna, dalla Preistoria all’Età romana, territorio ricco di memoria e di storie da raccontare. Queste storie prenderanno vita mercoledì 31 grazie al lavoro paziente di anni di tutela, studio e ricerca, supportato dalle competenze degli studiosi e dei diversi Atenei coinvolti come partner scientifici, quali le Università di Padova, Venezia, Ferrara e Verona.

Interviene l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: “Una giornata ricca di storia, si può proprio dire così! Per una città che comunemente viene identificata come priva di storia, ritengo significativa una giornata come questa, dove emerge una realtà ben diversa, e cioè di un ricco di storia e, di conseguenza, di reperti. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili per gli interventi, ed in particolare il Soprintendente ABAP-Ve-Met, Fabrizio Magani, che ha voluto essere prendere parte a questo appuntamento che, mi auguro, sarà solo il primo di molti altri che andremo a fare nel futuro”.

PROGRAMMA

Ore 10.15: Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Interviene Fabrizio Magani Soprintendente ABAP-Ve-Met

Ore 10.30-12.30 | SESSIONE 1 - Pre-Protostoria

- Valorizzare il patrimonio tra tutela, ricerca e comunicazione. Il caso della mostra “Sapiens. Da cacciatore a cyborg”.

Emanuela Gilli – Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna

Benedetta Prosdocimi –Soprintendenza ABAP-Ve-Met

Giorgio Vaccari – Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna

- Art Bonus per lo studio delle collezioni litiche preistoriche del Museo Civico di Montebelluna.

Nicolò Scialpi - Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici

Marco Peresani – Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici

- L’indagine di strutture con indicatori di attività artigianale dell’Età del ferro a Montebelluna-Via Mercato Vecchio.

Veronica Groppo – Archeologa

Gaspare De Angeli – Archeologo

Paolo Reggiani – Paleostudy

- Lo studio della tomba 410 dell’Età del ferro dalla necropoli di Montebelluna-Posmon. Dati archeologici e antropologici a confronto.

Benedetta Prosdocimi – Funzionario archeologo SABAP-Ve-Met

Nicoletta Onisto – Antropologa

Ore 16:30-18:30 | SESSIONE 2 - Età Romana

- Montebelluna, una società multiculturale: il caso delle spade celtiche da tombe romane dalla necropoli di Posmon.

Pier Giorgio Sovernigo – Archeologo

- Microstorie di romanizzazione. Lo studio della tomba 304 dalla necropoli di Montebelluna-Posmon.

Claudia Casagrande – Archeologa

Giovannella Cresci Marrone – Università Ca’ Foscari Venezia-Dipartimento di Studi Umanistici

Anna Marinetti – Università Ca’ Foscari Venezia-Dipartimento di Studi Umanistici

Nicoletta Onisto – Archeologo (antropologo) professionista

Michele Asolati – Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Beni Culturali

- La fucina romana di Montebelluna. Dallo scavo alla ricostruzione virtuale.

Maria Stella Busana – Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Beni Culturali

Denis Francisci – Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Beni Culturali

Emanuel Demetrescu –Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale-CNR

- Nuovi dati sul centro romano di Montebelluna. Il fondo Amistani a Mercato Vecchio. Attilio Mastrocinque – Università degli Studi di Verona-Dipartimento Culture e Civiltà

Luca Arioli – Archeologo

Alfredo Buonopane – Università degli Studi di Verona-Dipartimento Culture e Civiltà

Iniziativa a cura del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna in collaborazione con la competente Soprintendenza ABAP-Ve-Met

Partner scientifici:

- Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Beni Culturali

- Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Studi Umanistici

- Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici

- Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà

WEBINAR ONLINE TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM

Per iscrizioni scrivere a info@museomontebelluna.it oppure chiamare lo 0423-300465.