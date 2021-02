Art’igiani: in live streaming ecco Marco Furio Forieri (Pitura Freska)

Live streaming di Art’igiani, venerdì 19 febbraio alle ore 18.30, con la performance di Marco Furio Forieri con i “Congiuntivi Defunti” ospiti di Anselmi srl, storica ditta di Roncade, parte del gruppo internazionale Simonswerk, che produce sistemi di cerniere a scomparsa per porte interne residenziali. L’evento - il quarto di una rassegna che durerà fino ad aprile, coinvolgendo oltre una decina di aziende e una quindicina di artisti - è promosso da CNA in collaborazione con Teatro del Pane e l’ass. La Torre Disegnata «per rilanciare l’economia e la cultura trevigiane».

Art’igiani, oltre a voler essere un’azione concreta di solidarietà verso i lavoratori professionisti dello spettacolo, che le misure anti pandemiche hanno fortemente penalizzato nel reddito e nella possibilità di esprimersi - ha anche l’obiettivo di stimolare le aziende artigiane ad utilizzare modalità innovative per comunicare il proprio brand e i propri prodotti e servizi, imparando a cogliere in modo creativo le opportunità che offre il mercato digitale. Lavoratori professionisti dello spettacolo e artigiani dunque “si danno la mano” per far rivivere lo spettacolo, l’arte e la cultura in luoghi non convenzionali come le aziende, dal momento che teatri, cinema, circoli sono chiusi da quasi un anno.

ANSELMI SRL STORICA AZIENDA DI RONCADE

Entusiasta dell’iniziativa è Giulio Anselmi general manager della Anselmi srl, che produce sistemi di cerniere a scomparsa per porte interne residenziali. Dal 2017 l’azienda è inserita nell’orbita del gruppo internazionale Simonswerk. «Apriremo le porte della nostra azienda il 19 febbraio per ospitare Marco Furio Forieri con i “Congiuntivi defunti” (Marco Furio Forieri al sax, Mauro Zulian al piano e Luigi Toti al basso). Siamo particolarmente lieti di ospitare questa band in azienda – afferma Giulio Anselmi -. L’arte non ha confini, conquista i cuori ad ogni latitudine. Aprire le porte delle nostre aziende alle performance artistiche è come aprire i nostri prodotti al mondo. In questa fase difficile dovuta alla pandemia gli artisti sono stati fortemente penalizzati e anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà. Ciononostante abbiamo brillantemente chiuso lo scorso anno in modo positivo e siamo pronti e decisi ad affrontare le sfide che ci saranno poste nel 2021». Anselmi srl, con la propria gamma di prodotti, offre soluzioni di qualità alla crescente richiesta del mercato di avere complanarità e minimalismo all’interno degli spazi residenziali.

MARCO FURIO FORIERI

Marco Furio Forieri nel 1986 fonda il gruppo Zoo Zabumba, icona del funk veneziano. Nel 1988 la sezione fiati degli Zoo Zabumba (Furio+Roberto Cinese Cafiero) entra nel gruppo reggae Pitura Freska. Con questa indimenticata reggae band veneziana ha il piacere di essere coautore di alcuni tra i più famosi brani della band come Picinin, Crudele, Papa Nero (portato a Sanremo) e molti altri. Tappe essenziali dei Pitura Freska sono un disco di platino e tre dischi d’oro, una Targa Tenco nel 1993 per il brano Pin floi. Dal 2002 Forieri è impegnato con gli Ska-J, gruppo veneziano che suona brani in chiave Ska Jazz. Nel 2016 decide di pubblicare il suo primo album da solista Furiology e nel 2020 ha presentato il suo primo singolo forte, allegro e ballabile: Col bastone. Il videoclip ufficiale del brano Col bastone, diretto da Luca Bragagnolo, è stato girato in Piazza Unità d’Italia a Trieste e a Basovizza nel Carso. L’intera sequenza di immagini è una parodia del famoso cult Arancia Meccanica di Kubrick.

DOVE FRUIRE LA DIRETTA LIVE

Il live, che durerà circa 30 minuti, sarà trasmesso in diretta sulla pagine FB di CNA Treviso, CNA Nazionale, CNA Artistico Nazionale, CNA Agroalimentare nazionale, CNA Veneto, Teatro del Pane, La Torre Disegnata, Oggitreviso, CNA Asolo, CNA Castelfranco, CNA Conegliano, CNA Montebelluna, Marco Furio Forieri.