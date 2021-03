Rassegna Art’igiani, ecco i racconti in forma di pallone con Marco Ballestracci e One Man Pier

Live streaming di Art’igiani, venerdì 12 marzo, alle ore 18.30, con la performance dell’attore Marco Ballestracci e del musicista e cantante One Man Pier, ospiti di CNA Castelfranco Veneto. La performance - Le Pallonarie. Racconti in forma di pallone - sarà una pièce di teatro-racconto, una delle diverse pièce che Marco Ballestracci porta in giro da tempo, dedicata alla narrazione a sfondo sportivo. Ballestracci sarà accompagnato, all’ukulele e al canto, da One Man Pier, leader dell'Ukulele Sexy Trio e apprezzato artista figurativo. L’evento è il sesto di una rassegna promossa da CNA, in collaborazione con il Teatro del Pane e l’ass. La Torre Disegnata «per rilanciare l’economia e la cultura trevigiane», che si concluderà il 9 aprile.

«Come le aziende si sono messe in gioco per ospitare un lavoratore dello spettacolo e dare un segnale concreto di tutela del loro lavoro quasi azzerato dalla pandemia, così anche CNA Castelfranco, che tutela e assiste le aziende, ha voluto entrare nel progetto Art’igiani ospitando due artisti della Castellana» spiega Roberto Ghegin, direttore di CNA Castelfranco.

CNA è a fianco delle imprese in diversi modi, sia attraverso la rappresentanza sindacale e la promozione dell’artigianato e della piccola e media impresa, sia offrendo consulenza e servizi alle imprese per sostenerle concretamente nello sviluppo del loro business: dalla contabilità alle paghe, dalla formazione finanziata alla sicurezza sul lavoro, dal credito agevolato all’assistenza pensionistica. Sono molti i servizi che l’Associazione offre anche per i cittadini, come il CAF e il Patronato.

Le Pallonarie. Racconti in forma di pallone

Marco Ballestracci e One Man Pier “sbucano” entrambi da strade che si mescolano artisticamente. One Man Pier è al tempo stesso leader dell'Ukulele Sexy Trio e apprezzato artista figurativo, mentre Marco Ballestracci è passato dalla musica, alla scrittura sino al teatro-racconto. Da questo coacervo di esperienze nascono Le Pallonarie, quaranta minuti di racconti di vita in forma di pallone, a cui s’accavalleranno le canzoni di One Man Pier e, come accade sempre negli spettacoli di Ballestracci, brani di Paolo Conte. Non è tuttavia propriamente teatro, è una forma artistica che nè One Man Pier, nè Marco Ballestracci riescono bene a spiegare. È certamente un po' teatro, ma anche un poco avanspettacolo e cabaret, sconfinando persino nella stand-up comedy. Insomma, il risultato dell'incontro di due one-man show che si sono incrociati in circostanze fortuite e provano a vedere di nascosto l'effetto che fa.

ART’IGIANI

Art’igiani, oltre a voler essere un’azione concreta di solidarietà verso i lavoratori professionisti dello spettacolo, che le misure anti pandemiche hanno fortemente penalizzato nel reddito e nella possibilità di esprimersi, ha anche l’obiettivo di stimolare le aziende artigiane ad utilizzare modalità innovative per comunicare il proprio brand e i propri prodotti e servizi, imparando a cogliere in modo creativo le opportunità che offre il mercato digitale. Lavoratori professionisti dello spettacolo e artigiani dunque “si danno la mano” per far rivivere lo spettacolo, l’arte e la cultura in luoghi non convenzionali come le aziende, dal momento che teatri, cinema, circoli sono chiusi da quasi un anno.

DOVE FRUIRE LA DIRETTA LIVE

Il live Le Pallonarie, che durerà circa 40 minuti, sarà trasmesso in diretta sulla pagine FB di CNA Treviso, CNA Nazionale, CNA Artistico Nazionale, CNA Agroalimentare nazionale, CNA Veneto, Teatro del Pane, La Torre Disegnata, Oggitreviso, CNA Asolo, CNA Castelfranco, CNA Conegliano, CNA Montebelluna, Marco Ballestracci e One Man Pier.