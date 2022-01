Asolo, il borgo delle donne

Asolo, uno dei borghi più belli d’Italia è stato reso celebre grazie alle donne che l’hanno frequentato. Questa visita nel centro storico vi porterà a scoprire la loro bellezza con i piaceri che Asolo sa offrire. Saliremo insieme sulla torre del Castello per concludere con un caldo vin brulè.

La Vostra Guida sarà TIZIANA BENINCA’



Durata: 1 ora e mezza

Luogo d’incontro: Piazza Giuseppe Garibaldi di fronte alla fontana alle ore 12.25

Costo della visita: € 14,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: Euro 2.00 torre del Castello (necessario super green pass)

Numero massimo di partecipanti: 20 persone (LIMITAZIONE COVID)

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail o messaggio. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a info@venetosmile.it oppure un messaggio al 333 2119045.

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.



LA VISITA SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.