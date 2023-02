Comprendere x Cambiare di Confindustria Veneto Est al Collegio Fondazione Zago

Arriva nell’area dell’Asolano-Castellano il percorso di Comprendere x Cambiare, il ciclo di alta formazione di Confindustria Veneto Est, dedicato al Genius loci dei territori e al loro contributo allo sviluppo dei saperi e delle aziende, iniziato già nel 2022 nell’ambito del programma di Capitale italiana della Cultura d’Impresa. L’appuntamento, aperto al pubblico, è martedì 28 febbraio, alle ore 17.00 al ‘Collegio’ Fondazione Famiglia Zago di Asolo (ex monastero dei Santi Pietro e Paolo, via Collegio 42). Dalle 16.00 sarà possibile la visita al Collegio, recentemente restaurato.



“Un grande passo per l’umanità” è il titolo dell’incontro, che sarà aperto dal drammaturgo, Direttore del Teatro Olimpico di Vicenza, Giancarlo Marinelli, con il racconto del Genius Loci di questo territorio. L’incontro continuerà con gli interventi del Professor Fabrizio Panozzo, Docente di management e Responsabile del Centro AIKU - Arte, Impresa e Cultura, Università Ca’ Foscari Venezia, e di Elena Croci, Esperta di comunicazione culturale e marketing strategico. Seguiranno le testimonianze aziendali nella tavola rotonda, con Alberto Zanatta, Vicepresidente Vicario di Confindustria Veneto Est delegato per Treviso e Presidente di Tecnica SpA, Sabrina Carraro, Referente CVE per il Territorio Castellano-Asolano e Presidente di Dotto Trains, Maurizio Roman, Vicepresidente CDA Alpinestars SpA, che vedrà anche la partecipazione di Jader Giraldi, Ceo Zeranta Eutainment esperto di Edutainment e Human Experiece Design. Animerà il confronto Alessandro Garofalo, Esperto di innovazione.



Un grande passo per l’umanità, è la frase di Neil Amstrong primo uomo a lasciare la propria impronta sulla luna. Un evento storico, che proprio in questo territorio ha ispirato un’icona del made in Italy come i Moon Boot, dichiarati opera d’arte da tutelare. Proprio a questo cortocircuito virtuoso, tra storia, visione, progetto, impresa e prodotto è dedicato l’appuntamento di Comprendere x Cambiare. Un viaggio in un microcosmo che diventa una scoperta. Castelfranco, ad esempio, nasce da uomini e donne intraprendenti che decidono di stabilirsi in una nuova città murata perché attratti dall’esenzione dai tributi e Asolo è la storia stessa che si fa meraviglia. Bellezza e ingegno s’inseguono rinnovandosi di generazione in generazione: dal Giorgione che “insegna” a Tiziano, ad Andrea Palladio che “insegna” al mondo, ad Antonio Canova artista imprenditore fino a Carlo Scarpa che regala all’umanità la tomba Brion.

Qui nulla è locale perché tutto nasce universale. Secolo dopo secolo questo territorio diventa una “città infinita”, dove industria, agricoltura e insediamenti urbani s’intrecciano per dar vita a una comunità nella quale ogni dieci persone c’è un imprenditore e dove la qualità della vita è ai vertici europei. Quale è oggi il viaggio da intraprendere? Come affrontare la quarta rivoluzione industriale? Come diventare ancora più internazionali? Come valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico ed economico?