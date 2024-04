Spettacolo "Risate di gioia. Storie di gente di teatro"

A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, avvenuta a Pittsburgh il 21 aprile 1924, la città di Asolo vuole ricordare la grande attrice con “Cent’anni senza Eleonora”, una giornata intera dedicata alla sua figura, con appuntamenti in diversi luoghi della città.

Tra le tante iniziative in programma, alle 18, al Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo si terrà la prima regionale di “Risate di gioia. Storie di gente di teatro”, con Elena Bucci (Premio Duse 2016) e Marco Sgrosso.



Lo spettacolo si inserisce nel programma della stagione teatrale 2024 “Che ne sarà del Teatro dopo di me?”, ed è curata dalla direttrice artistica Cristina Palumbo, che ora fa parte anche del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dedicate alla Duse, e realizzata in collaborazione con Echidna Cultura, promossa dal Comune di Asolo con il contributo economico di Banca delle Terre Venete.



Ispirato alle opere “Il teatro all’antica italiana” di Sergio Tofano, “Antologia del grande attore” di Vito Pandolfi, “Follie del varietà” a cura di Stefano De Matteis, Martina Lombardi, Marilea Somarè, e ad autobiografie, biografie, epistolari e memorie, “Risate di gioia. Storie di gente di teatro” è un viaggio alla scoperta di una moltitudine poetica e operosa di chi, dietro le quinte e sul palcoscenico, ha trascorso la sua vita.



Lo spettacolo è ambientato nella notte di Capodanno, due attori, senza nome e senza successo, innamorati del loro mestiere pur essendo solo due ‘comparsoni’ tra centinaia di altri, rimangono stregati da un teatro abbandonato.

Immaginano di sentire i bisbigli e i sussurri di chi passò prima di loro. Alcuni antenati appaiono e se ne vanno, altri si fermano. Artiste e artisti di ieri, parte di una comunità girovaga e vitale dai molti volti, idealisti, cialtroni, coraggiosi, appassionati, capaci di rinnovare la loro arte ad ogni generazione, di aggirare ogni censura, di vincere ogni difficoltà, conducono lo spettatore per mano tra camerini e palcoscenici dei teatri tra Ottocento e Novecento. Si intravede personaggi famosi e dimenticati, primi attori, primedonne, servette, generici, portaceste, suggeritori. Un viaggio nella storia tra la violenza della Prima guerra mondiale, che chiuse i teatri e ne cambiò il volto, fino ad arrivare alle sfavillanti e amare luci del varietà e a coloro che per primi hanno fatto il salto verso il cinema. Si entra in un mondo dove il legame tra il pubblico e la gente di teatro è forte, dove si illuminano le antiche radici di un patto.



“Risate di gioia. Storie di gente di teatro” è una produzione della compagnia Le belle bandiere di Bologna e del Centro Teatrale Bresciano.



Lo spettacolo sarà accolto dal sesto appuntamento di “Finestre Segrete di Eleonora Duse”, brevi racconti di e con Maria Pia Pagani, grande esperta e studiosa alla continua ricerca di nuovi tratti della Duse. Per gli spettatori sarà un modo di entrare ulteriormente in sintonia con la grande attrice, con i suoi sogni d’arte e la sua eredità culturale.

La stagione teatrale rientra in Duse2024, le celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse che si terranno ad Asolo per tutto il 2024



Ricordiamo la presenza di navette gratuite per/dal Teatro Comunale Eleonora Duse (previste due ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo), l’ingresso gratuito al Museo Civico prima dello spettacolo e il ritorno con la navetta entro 2 ore dopo la fine dello spettacolo.

In Teatro sarà presente il Books Corner a cura della Libreria UBIK di Asolo.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze di Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it



INFORMAZIONI

13 gennaio - 26 maggio 2024

Teatro Comunale E. Duse

Piazzetta Duse, Asolo (Tv)

Email info@echidnacultura.it | tel 3711926476 | www.echidnacultura.it | www.Duse2024.it

www.instagram.com/teatro_duse_asolo

Facebook Echidna cultura





PREVENDITA BIGLIETTI ONLINE presso www.mailticket.it

PRENOTAZIONI: c/o Echidna telefono 371.1926476 – mail info@echidnacultura.it

VENDITA BIGLIETTI PRESSO TEATRO DUSE: un’ora prima dell’inizio dello spettacolo



TARIFFE BIGLIETTI SINGOLI

. BIGLIETTI: 13 € interi / 11 € ridotti (residenti, over 65 - under 30 anni, enti convenzionati, posti palchi)



. STUDENTI e PERSONE CON DISABILITA’ 7€