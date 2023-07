Asolo Soirée - Le nozze di Figaro

Nel Chiostro del Convento dei S.S. Pietro e Paolo, Asolo Matinée propone la versione integrale dell’opera di Mozart realizzata dal Laboratorio Lirico "Opera in Scena" - Associazione Internazionale Lirica Bolzano.

“Opera in scena” è un’iniziativa formativa che propone a giovani cantanti di tutto il mondo l’affascinante sfida di affrontare un ruolo operistico, perfezionarlo e rappresentarlo in un allestimento teatrale completo di regia, scene, costumi e luci, con l’esecuzione al pianoforte e al clavicembalo della partitura orchestrale.



L’opera è allestita con la direzione di Claudio Vadagnini, regia e scenografia di Mirko Corradini, assistenza di regia e costumi di Rui Ma, trucco di Riccardo De Agostini coadiuvato per le acconciature da Dino Pizzolato. Pianisti accompagnatori sono Luca Schinai, Gaia de Lorenzi, Alberto Mattia Bellio.



Nell’intervallo, aperitivo con i musicisti offerto da Tenuta Baron di Fonte.



Ingresso ad offerta responsabile.

Su prenotazione ad asolomatinee@gmail.com



Info: asolomatinee@gmail.com o www.Facebook.com/AsoloMatinee



In caso di maltempo verrà comunicata la sede alternativa ad Asolo, tramite Facebook e via mail a chi prenota.