Asolo Soirée - Piano Solo

Un recital pianistico sotto le stelle, nel chiostro di un antico convento: Stefano Andreatta, giovane pianista premiato in numerosi grandi concorsi, attivo sulla scena internazionale, eseguirà un programma di straordinario impegno e grande fascino. Da Bach, con la Toccata in Mi minore, alle Drei Romanzen di Schumann; da Chopin, con la celeberrima Sonata in Si bemolle minore op. 35, a Rachmaninov con la Sonata nella stessa tonalità, op. 36.

Segue brindisi offerto da Tenuta Zago Gasparini.



In caso di maltempo il concerto sarà rinvito ad altra serata a breve termine.