Bacaro tour in bicicletta sul Sile

Per gli Amanti della natura e dell’attività all’aria aperta con tappa finale Bacaro! Ecco un percorso della durata di circa 1 giorno per trascorrere una giornata divertente a Treviso: voi, una bicicletta e tanti scorci naturali e cittadini da girare.



“e là dove il Sile e il Cagnano si uniscono (a Treviso) “…. Dante, Paradiso.



?Percorrerete il nostro itinerario in bicicletta. Un’esperienza multiforme e declinabile sia da soli che in compagnia. Per trascorrere una giornata di relax, lasciandosi trasportare dal flusso dei profumi della natura, guidati dall’istinto e dalla curiosità, oppure per fare qualcosa di semplice, capace di suscitare romantiche emozioni trascorrendo una giornata di coppia davvero piacevole. Inoltre, se avete famiglia non c’è percorso più adatto: il livello di difficoltà permette che anche i più piccoli trascorrano una giornata alla vecchia maniera (basta saper andare in bicicletta!).



?? Il mezzo lo forniremo noi, dovrete solo portare il necessario per pranzare al sacco o per decidere di fermarvi nel centro di Treviso, in Piazza dei Signori. Vivrete la città in tutto il suo splendore. Un paesaggio armonico e poetico con lo sguardo che certamente ispirerà meraviglia per la sua bellezza! Spesso viviamo in città eppure ci dimentichiamo di osservare con attenzione cosa ci circonda! Questa è un ottima occasione per soffermarsi sui dettagli che meritano una sosta e una foto!



?Al ritorno costeggerete il fiume Sile. Lungo la strada, tappa al Cimitero dei Burci per qualche scatto fotografico dall’impatto romantico-gotico. I burci, per coloro che non conoscono il luogo, sono delle imbarcazioni a fondo piatto adibite alla navigazione fluviale, in particolare a sfondo commerciale. Dopo il completo abbandono della navigazione del fiume, i burci inutilizzati vennero poco a poco abbandonati lungo il corso del Sile.



Terminerete questa bella pedalata con fermata presso un bacaro a sorpresa comunicato da noi a prenotazione effettuata. Cicchetti, polpettine e non solo, in stile e sapore veneziano.



? Programma



ore 10.00 ritiro bicicletta presso Venice Trail

12.00. Pranzo

Centro storico treviso, Buranelli, Peschiera, Restera,

Fiume Sile

Cimitero dei Burci

17.30 Bacaro

? Orari: Partenza ore 10:00



? Ritrovo:Venice Trail Via Torre, 70, 31032 Casale sul Sile TV



? Durata: intera giornata dalle 10:00 – alle 17.30/18 – mezza giornata dalle 15:30 alle 18.00



? Costi:

€ 28,00 Adulti city bike

€ 35,00 Adulti trekking bike

€ 15,00 Ragazzi 6 ai 12 anni city bike

Altri servizi personalizzati (seggiolino, Carrellino per cane (fino a 35 kg) ,Carrellino per bambino (fino a 35 kg) )



? La quota comprende:

noleggio bici + organizzazione tecnica + sacca laterale + casco + kit di riparazione + lucchetto + assistenza lungo tutto il percorso



? La quota non comprende:

pranzo e tutto ciò che non è stato precedentemente specificato



? Lingua:

Italiano



? Tour personalizzabile:

Il tour può essere personalizzato su misura extra data evento



??Note: Se possibile portare anche anche un telo x distendersi.



Pagamento:



Potrete prenotare online il voucher che vi darà diritto di essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal Team Oj, riceverete un messaggio WhatsApp con i dati per effettuare il pagamento.



Penale:



Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.