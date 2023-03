Baratto a Villa Pontello

Torna l'evento che indaga e promuove altre forme di economia. Il 16 Aprile vi aspettiamo per la terza edizione del Baratto in Villa Pontello!

Se hai qualcosa da barattare o proporre a prezzo concordato, ma anche se non hai nulla da scambiare ti aspettiamo per fare un giro, in cerca di tesori nella verde cornice del giardino di Villa Pontello.

Inoltre, novità di quest'edizione, Book Swap all'interno della barchessa. Scambia i libri letti con altri disponibili e rinnova la tua libreria...

Cosa portare se vuoi esporre? Basta un tavolino tipo picnic oppure un telo da stendere sul prato. Una sedia, cibo e acqua per il pranzo al sacco.

Cosa scambiare? Abbigliamento, accessori, oggettistica, arte e artigianato, tutto il meglio e il peggio che hai in cantina, in mansarda, in ripostiglio, in garage, negli armadi. Cose che non usi e che non ti servono ma potrebbero essere utili a qualcun altro. La regola è: se non sei sicuro che possa servirti, non ti serve e allora portalo! Chiunque potrà esporre le proprie cose e scambiarle con gli altri partecipanti, oppure potrà venderli al giusto prezzo.

Non hai nulla da scambiare? Vieni a fare un salto e cerca qualcosa da comprare a offerta concordata...



"Tutto ciò che serve è già stato prodotto. Il mercato dell'usato serve a distribuire ciò che serve a coloro a cui serve."



F.A.Q.

SERVE ISCRIVERSI DA QUALCHE PARTE?

Manda un messaggio WhatsApp o una mail per prenotare lo spazio espositivo.

QUANTO COSTA ESPORRE?

Nulla. La partecipazione è gratuita!

NON RIESCO AD ARRIVARE ALLE 10.30, POSSO PARTECIPARE COMUNQUE?



IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO DEL BARATTO SARÀ ANNULLATO MA CI TROVERETE COMUNQUE PER IL BOOK SWAP