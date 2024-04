La bellezza del Piave, pedalando con Wamii

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra noi di Tenuta San Giorgio e Wamii, e insieme ti proponiamo una rilassante mattinata all'insegna dello sport, della cultura e del buon vino.



Unisciti a noi per una pedalata di circa 30 km, con partenza dalla Tenuta, condotta delle guide esperte di Wamii. Alcune delle tappe previste sono il Museo Storico della Grande Guerra di Maserada, il Cimitero Inglese di Salettuol e il Monumento ai Caduti: una vera full-immersion nella storia!



Al termine del giro ti sarà offerto un rinfresco in Tenuta San Giorgio.



Cosa ti serve?

Tanta voglia di divertirti, e la tua bicicletta. Se non ce l'hai potrai noleggiarne una tramite Wamii.

Il costo è di € 15 bici muscolare, 30 e-bike.



Ricorda: In caso di maltempo l'evento sarà annullato.



Puoi anche prenotare il tuo posto scrivendo all'email eventi@tenutasangiorgio.com o chiamando il 3516773787 (Marco).