"Berlino, visione di metropoli": da Spazio Solido le opere di Walter Davanzo

Dal 29 ottobre al 14 novembre 2021

SPAZIO SOLIDO

Via Inferiore, 53 – Treviso

Ingresso gratuito

Berlin Ostbahnhof, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, la Vittoria Alata: costruzioni umane, mattoni e ferro diventano immagini, quadri, opere dipinte sulla tela da Walter Davanzo, tra i viaggi della sua vita, di pittore ed osservatore al di là del visibile. Walter espone a SPAZIO SOLIDO una selezione della sua visione su Berlino, dove ha vissuto per molti anni, osservando la città che offre, purtroppo, anche barriere architettoniche antiuomo: risponde con la pittura forte, coraggiosa, romantica, attenta al passato e presente al futuro. Walter dipinge e si forma possibile la speranza, un perdono per il passato di guerra, ed il futuro che migliora il vivere di una città.

Artista e cittadino del mondo, Davanzo esprime con BERLINO opere su tele anche di grandi dimensioni, proietta le stazioni, le piazze, i monumenti del post muro berlinese. Ci rende partecipi di quanto si possa vedere oltre a ciò che oggettivamente l’uomo costruisce per rendere godibile lo spazio del vivere in movimento. Con Berlino l’espressionismo di Davanzo irrompe con una pittura quasi “cinematografica”, come una moviola in avanti, fermo immagine del divenire positivo di una città dal passato ingombrante, doloroso, ma fermento fertilizzante del nuovo.

Walter Davanzo è pittore, fotografo, designer, art director. Nato a Treviso il 1 marzo 1952, si è dedicato fin dagli anni giovanili alla pittura e alla fotografia, iniziando la sua attività espositiva proprio nel 1970 nella sua città. Ha vissuto ed esposto le sue opere in tutta Europa. Le sue opere si trovano in numerosi musei e collezioni private. Oggi vive a Povegliano, nella sua casa atelier.

Il vernissage della mostra sarà venerdì 29 ottobre alle 18.30: durante l’inaugurazione, Walter Davanzo realizzerà delle serigrafie che saranno omaggiate ai presenti. La mostra sarà quindi visitabile di venerdì, sabato e domenica, dalle 17.00 alle 20.00. In rispetto delle normative vigenti, durante l’evento e per tutta la durata della mostra, verranno attuate le misure necessarie al mantenimento del distanziamento interpersonale di sicurezza.

