Biennale Ville Venete - V edizione

Una manifestazione che giunge alla sua quinta edizione, riscuotendo un crescente successo di pubblico e di appassionati d’arte.

È Biennale Ville Venete, che dal 2019 illumina gli splendidi spazi delle dimore storiche del Veneto, da Villa Condulmer a Villa Foscarini Rossi, da Villa Luppis a Villa Ducale, con esposizioni di arte contemporanea: opere a artisti di spicco che dialogano e si confrontano con elementi architettonici, stucchi, affreschi che sono entrati di diritto nella storia dell’arte e dell’architettura.

La prossima edizione della Biennale Ville Venete si terrà il 20-21 aprile 2024 presso la magnifica Villa Navagero Erizzo, un gioiello architettonico situato a Rovarè, a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Questa villa privata, costruita nel 1680 dal patrizio Andrea Navagero, offre uno scenario straordinario per accogliere 12 artisti tra pittori e scultori contemporanei.



L’evento sarà arricchito da un open day dedicato alla moda e all’artigianato, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.



Il finissage si terrà nella giornata del 21 aprile, alle ore 16, con la presentazione delle opere da parte del critico d’arte Marco Dolfin.



Questo è il primo degli appuntamenti previsti per il 2024 dove l’arte contemporanea sarà naturalmente il piatto forte. In altri successivi appuntamenti, l’arte sarà accompagnata da momenti di convivialità di alto livello, dalle cene alla degustazione di prodotti tipici, alla scoperta delle delizie culinarie del territorio. Da sfilate di moda, che attraverseranno i saloni della villa in un connubio perfetto tra costume e storia.



Da spettacoli di intrattenimento in scenari più che suggestivi. Insomma, da tutto quello che serve per incentivare e riscoprire un patrimonio culturale che è l’orgoglio del Veneto e in cui sarete accolti come ospiti di riguardo. Perché questo è l’obiettivo di Biennale Ville Venete: valorizzare nel migliore dei modi questo patrimonio, abbinandolo a un’esperienza culturale unica e coinvolgente. Vi aspettiamo per il finissage, dove sarà possibile incontrare gli artisti e, perché no, arricchire la propria collezione di opere d’arte. Perché gli artisti sono i veri protagonisti di questo evento; gli artisti e il vostro amore per l’arte, la cultura, la storia.