Combinazioni Festival: ecco "Blackbird"

Performance ideata da Chiara Frigo

Produzione ZEBRA CulturalZoo e CSC Centro per la Scena Contemporanea



Blackbird racconta del desiderio di ricostruire relazioni tra sconosciuti che si incontrano in uno spazio virtuale, per alimentare una vicinanza oggi impossibile. Nella piazza principale di Montebelluna dieci performer - ognuno in una sua area, disegnata con gessi colorati - inizieranno un incontro dal vivo con gli spettatori: le relazioni si accenderanno e la piazza si riempirà di parole, di disegni, di percorsi.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



In caso di maltempo, la performance verrà rinviata a sabato 3 ottobre.



Evento in collaborazione con Operaestate Festival Veneto



Chiara Frigo, coreografa e performer (e laureata in biologia molecolare), sviluppa il proprio interesse artistico nell’ambito della danza contemporanea e della performing art. Collabora a progetti di ricerca coreografica e con le sue creazioni risulta vincitrice di numerosi premi internazionali.

