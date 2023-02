Bob Marley Celebration @Radiogolden

La Jamaica sbarca a Conegliano venerdì 10 febbraio a partire dalle 18.30 con una lunga serata dedicata al reggae al Radiogolden. L’evento sarà aperto dalla presentazione del libro di Steve Giant e Andrea Manzo “Rasta Snob. Storia del reggae in Italia” (Officina di Hank, 2022). Il reggae in Italia, dal finire degli anni Ottanta, ha una sua gazzetta ufficiale: “Rasta Snob”, la fanzine rasta per chi ama la musica jamaicana e snob perché coinvolge anche chi sembra snobbarla, ma poi, in qualche modo, ne condivide il messaggio. La pubblicazione indipendente diventa presto il punto di riferimento di tanti appassionati e Steve Giant, che l’ha ideata, il suo instancabile messaggero.

Steve, con l’amico giornalista e musicista Andrea Manzo (fondatore dei Fahrenheit 451) e con il supporto di Sara Parolai, ha dato alle stampe un libro che ripercorre quell’incredibile stagione. Pubblicato da Officina di Hank nel 2022, “Rasta Snob. Storia del reggae in Italia”, ripercorre 35 anni di gloriosa storia. Dagli albori del reggae in Italia, seguendo la carriera del fratello cantante, King I-Roll con i gruppi veneziani Puff Bong e Pitura Freska, attraverso i concerti organizzati in oltre trent'anni, da Yellow Man a Steel Pulse, da Ziggy Marley al Marghereggae, passando dal Rototom Reggae Sunsplash ai primi programmi radiofonici condotti su Radio Base. Tanti sono i concerti seguiti, organizzati e promossi in tutta Italia, tante le feste, gli eventi, le serate durante le quali Steve Giant & Rasta Snob si dedicano totalmente alla diffusione di questa musica.

A seguire, Bob Marley Celebration: il party dedicato al re del reggae con le selezioni di Steve Giant, Papaluka e Andyman.



Per il sabato di Carnevale 18 febbraio è già tutto pronto per l’unico Carnevale all’insegna del rock di Conegliano, con una serata dalle 21 alle 2.00 tutta da ballare con i dj Teknoire e Junrabass e il sostegno di Jungle Records e Radio Base ’81.