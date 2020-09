Un concerto per dire grazie a chi c’è stato durante l’emergenza sanitaria

Un concerto, quello organizzato dall’Amministrazione Comunale di Breda di Piave, per ringraziare tutti i cittadini, le associazioni e i volontari che negli scorsi mesi si sono messi a disposizione della comunità bredese offrendo il loro importante supporto a chi necessitava di un aiuto durante l’emergenza Covid-19. Il “Concerto per dire grazie” è gratuito e aperto a tutti, previa prenotazione, e si terrà sabato 12 settembre alle ore 20.45 nella sede della Polisportiva di San Bartolomeo di Breda di Piave, in via Villa Del Bosco 4. A esibirsi l’orchestra giovanile “Ensemble Ravel” dell’Istituto Musicale Maurice Ravel, sotto la direzione di Alberto Mattia Bellio.

Un evento per ricordare, ringraziare e responsabilizzare. Perché il valore di una comunità sta proprio nel sapersi aiutare e supportare a vicenda nei momenti di difficoltà. Ed è proprio per valorizzare il merito di chi è sceso in prima linea durante un periodo storico tanto particolare quanto delicato, che l’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha organizzato un evento per celebrare insieme e pubblicamente l’impegno di cittadini, associazioni e volontari. Il concerto è gratuito e su prenotazione. Per accedere è necessario inviare una mail a biblioteca@comunebreda.it, telefonare al numero 0422 600207 o compilare il form online disponibile sul sito www.comune.bredadipiave.tv.it. È prevista l’applicazione di tutte le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, il rispetto del distanziamento sociale e l’uso di mascherine e gel igienizzante. Si consiglia di presentarsi all’ingresso con congruo anticipo per consentire le operazioni necessarie al rispetto delle norme sanitarie.

«Un momento che abbiamo fortemente voluto per ringraziare tutti quanti si sono resi protagonisti durante questo difficile momento che tutti abbiamo vissuto – spiega il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto – e allo stesso tempo un modo per dire che stiamo tornando pian piano alla normalità, grazie all’impegno di tutti».