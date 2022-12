Il Calendario del Natale a Farra di Soligo

Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha voluto realizzare “Il Calendario del Natale”: una locandina che riepiloga le tante iniziative in programma a Farra di Soligo nel mese di dicembre. Il calendario riporta infatti, oltre agli eventi organizzati dal Comune, anche le attività delle principali Associazioni del paese e delle tre Parrocchie. Dal 5 al 24 dicembre, sia i cittadini che e turisti di passaggio avranno la possibilità di partecipare ad appuntamenti di vario genere, che si svolgeranno nel capoluogo di Farra e nelle frazioni di Col San Martino e Soligo.

Tra le tante cose, sono in programma le accensioni degli alberi di Natale: lunedì 5 dicembre, alle ore 17.00, in Piazza a Farra di Soligo (momento in cui sarà anche inaugurato il presepe artistico realizzato da Mario Zuan) e giovedì 8 dicembre, alle ore 18.30, quella del grande albero sul Colle di San Gallo a Soligo. Ci saranno inoltre iniziative dedicate, in modo particolare, a famiglie e bambini, come il tradizionale passaggio di San Nicolò e, domenica 11 dicembre in Piazza a Farra, la giornata “Aspettando il Natale”, con la presenza, fin dal mattino, del mercatino di Natale delle tre Parrocchie e, nel pomeriggio, alle ore 16.00 lo spettacolo in Auditorium “Canto di Natale” di Dickens (con merenda per i bambini) e alle 17.00 l’arrivo della slitta degli Elfi di Babbo Natale, ai quali i piccoli potranno consegnare le proprie letterine. Naturalmente non mancheranno gli appuntamenti musicali, con il concerto della Banda dell’APS “G. Paoletti” di Follina sabato 10 dicembre, in Auditorium, e “Cantar Nadal”, la passeggiata canora del Coro San Lorenzo per le vie del paese sabato 17 dicembre.

Mattia Perencin, Sindaco di Farra di Soligo, ringrazia pubblicamente le tante Associazioni, i Gruppi e le Parrocchie: “Anche quest’anno siamo riusciti a mettere assieme i tanti appuntamenti organizzati nel nostro Comune nel periodo prenatalizio: un bel lavoro di squadra, non semplice, che è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutti” – e prosegue – “Così facendo, siamo riusciti a formulare una ricca proposta, che porterà grandi e piccini nel magico mondo del Natale”.

Il calendario è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Farra di Soligo (www.farra.it) ed è stato diffuso tramite il canale Telegram del Comune (“Farra di Soligo Informa”) e la pagina Facebook della Biblioteca Comunale.

PER INFORMAZIONI:

Comune di Farra di Soligo - Ufficio Cultura: telefono 0438 901524 – 901531 / e-mail: cultura@farra.it