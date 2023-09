Camminata di Altivole e Festa delle Associazioni

Oltre cento i volontari al lavoro per la “Ca’mminata” e la festa delle associazioni di Altivole. L’appuntamento è domenica prossima 24 settembre con ritrovo alle 8 agli impianti sportivi di via Laguna. Tre le distanze: percorso di 2 km (accessibile a tutti), percorso di 9 km, entrambi con partenza alle 9.00, corsa podistica non competitiva di 20 km con partenza alle 8.30. “Non solo un evento sportivo aperto a tutti per promuovere il movimento e i corretti stili di vita ma anche un appuntamento di solidarietà perché il ricavato sarà devoluto a Ca’ Leido di Sonda Coop. Sociale, che svilupperà un progetto abitativo per ragazzi con spettro autistico”, comunica la Sindaca Chiara Busnardo. Al pagamento della quota d’iscrizione, che sarà interamente devoluta alla Coop. Sonda per la costruzione della Casa Prove di Volo, sarà consegnato il pacco gara con la maglietta della Ca’mminata. Prima delle partenze ci sarà il riscaldamento organizzato dall’Associazione Enjoy – Impara Balla Divertiti. Previsti punti ristoro gestiti da Coop. Sonda negli spazi messi a disposizione dal Vivaio Regina Service e Coop. Sonda. È inoltre possibile prenotare il pranzo a cura del Comitato Festeggiamenti Altivole, anche per chi non partecipa alla Ca’mminata (iscrizione consigliata).

Durante l’evento le associazioni del territorio, sia sportive che di volontariato, si presenteranno nei propri stand e coinvolgeranno i bambini e le famiglie in un’avvincente caccia al tesoro a tema sulle realtà locali. Si potranno provare alcuni sport agli impianti sportivi, tennis, pallavolo, calcio e conoscere le varie realtà associative del territorio. L’evento è possibile grazie a tanti volontari che aiuteranno la polizia locale per garantire la sicurezza, tra cui gli alpini e la protezione civile. La Ca’mminata è organizzata, su impulso dei runner di Caselle, dal Gruppo Salute e Stili di Vita del Comune di Altivole che fa parte della rete regionale dei Comuni attivi del Veneto, in collaborazione con Sonda Società Cooperativa, con il sostegno di varie realtà, tra cui il main sponsor Banca delle Terre Venete.

Tra le associazioni coinvolte l’ACR e Giovanissimi, gli Alpini, l’asd Altivolese Maser, l’Apam Maser, l’Asd San Vito, l’Asolo Altivole Riese Volley, i Trevisani nel Mondo, l’Avis, il Comitato Festeggiamento di Altivole e il Comitato Festeggiamenti di San Vito, Famiglie in rete, l’odv Solidarietà, il Centro Sollievo, lo Spazio Donna, il Tennis Club Altivole, Società ciclistica U.C. Asolana di Asolo.

Per info e iscrizioni scannerizzare il Qr Code nella locandina pubblicate sul sito del Comune ed esposta in municipio, o contattare il Comune: cultura@comune.altivole.tv.it o tel. 0423918313-12

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.