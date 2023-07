Candle Castle Night | Il Concerto a Lume di Candela a Villa Galvagna Giol

Venerdì 7 luglio 2023

VILLA GALVAGNA GIOL

presenta:

CANDLE CASTLE NIGHT

Il Concerto a Lume di Candela al Castello

Una nuova concezione di intrattenimento culturale che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle nostre candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti di pianoforte dal vivo.

Preparatevi a perdervi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze dei castelli, lasciandovi

incantare da tutti i piccoli e imperfetti dettagli disegnati dal tempo. Vi sembrerà di vivere una serata immersi in una fiaba.

Riscopri le grandi colonne sonore selezionate per l’occasione, in un'atmosfera resa unica dalle luci di centinaia di candele.

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia, musica e..magia!

?????????

Settore Azzurro - visibilità premium – 35,00 €/persona.

Settore Viola - ottima visibilità – 30,00 €/persona.

Settore Rosso - buona visibilità – 25,00 €/persona.

Settore Giallo – visibilità media – 20,00 €/persona.

I posti vengono assegnati all'arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato.

Per partecipare a Candle Castle Night devi acquistare il biglietto a questo link (Posti Limitati):

https://experienze.it/.../07-07-23-candle-castle-night.../

???????????? ????????

Dove: VILLA GALVAGNA GIOL

venerdì 7 luglio 2023

Turni:

Turno 1: dalle 20.00 alle 21.00

Turno 2: dalle 22.00 alle 23.00

Durata: 60 minuti (circa).

????????? Musicale della serata:

Candle Castle Movies Piano Recital 2023

1) Il diario di Bridget Jones - All by myself - Eric Carmen, Celine Dion

2) Colazione da Tiffany - Moon River - Johnny Mercer e Henry Mancini

3) Omaggio a Ennio Morricone - “C’era una volta il west” e “C’era una volta in America”

4) Dirty Dancing - (I’ve had) The time of my life - Bill Medley e Jennifer Warners

5) Bohemian Rhapsody - Bohemian Rhapsody - Queen

6) Il gladiatore - Now we are free – Hans Zimmer

7) The bodyguard - I will always love you - Dolly Parton, Whitney Houston

La storia infinita - The never ending story - Giorgio Moroder

9) L’ultimo bacio - L’ultimo bacio - Carmen Consoli, Paolo Buonvino

10) Dario Argento Medley con le colonne sonore dei film Phenomena, Suspiria, Il fantasma dell’opera, Profondo rosso - Claudio Simonetti, Goblin, Ennio Morricone

11) Robin Hood, principe dei ladri - (Everything i do) i do it for You - Bryan Adams

12) Flashdance - Maniac - Michael Sembello

13) Pirati dei Caraibi – He’s a pirate - Hans Zimmer

14) Grease - You’re the one that I want - John Farrer

15) Highlander, l’ultimo immortale - Who Wants to Live Forever - Queen

16) Sister Act – I will Follow Him – Petula Clark

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell'inizio del concerto e non saranno consentiti ritardi per non disturbare l’esperienza.

???? & ????????????

380.90.19.371 (disponibile anche su Whatsapp)

info@experienze.it

www.experienze.it

Indirizzo: Via Calstorta, 31043 Fontanelle TV