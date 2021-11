Al Cantiere Art District una cena/concerto con Baratella e Koci

L’Associazione Mozart Italia - Sede di Treviso, nata quest’anno in aprile, ha organizzato una serata a tema presso l’hub artistico di Villorba durante la quale si esibiranno la violinista Martina Baratella e la violoncellista Klodiana Koci. Il concerto avrà luogo giovedì 18 Novembre a partire dalle 19.30 con un programma dedicato a musiche provenienti dal mondo pop, tango e della musica classica.

PROGRAMMA E ARTISTI

Durante la serata del 18 Novembre, gli artisti si esibiranno nel programma “pop, tango and more” con alcune canzoni come Hallelujah, Can’t help falling in love, Viva la Vida, Libertango, Suite dall'Autunno e Inverno di Vivaldi,.. A questo, si aggiunge l’offerta del Cantiere che proporrà un menu studiato ad hoc per l’evento che si potrà consumare previa prenotazione al costo di 40€ contattando treviso@mozartitalia.org oppure scrivendo a 375-5644295.

COMMENTO DEL PRESIDENTE DI AMI TREVISO

Il presidente di AMI Treviso, Paolo Piva, commenta “Siamo orgogliosi di continuare le serate con il format Palco’scena presso il cantiere dopo il successo dell’evento di luglio con il Duo Martimaz e di ottobre con Leonora Gennusa e il pianista Marco Santià. Un ringraziamento va a Davide Vanin e a tutto il team del Cantiere per la disponibilità a creare insieme una serata ricca di stimoli culturali tra arte e musica”.

PROSSIMAMENTE

A questo concerto, seguirà l’ultimo evento previsto per la stagione concertistica di AMI- Treviso, il 9 dicembre sempre nella sede del Cantiere Art District con il soprano Leonora Gennusa accompagnata dal Duo Martimaz composto da Riccardo Massolin e Tiziano Mazzoleni.

