Carnevale a Villa Tiepolo Passi: dietro la maschera, popolo e patrizi

Le feste veneziane, Carnevale in testa, erano dedicate al popolo, cui si mescolava, con repubblicano fervore, spasso e ironia, tutta la classe dirigente, i patrizi.

Dio, la Natura e la gioia di vivere erano di tutti e per tutti.

Col Carnevale le ricche corporazioni dei pasticceri e dei fornai si sbizzarrivano nel produrre mille dolciumi. Per celebrare questa festa, Villa Tiepolo Passi organizza una visita guidata speciale: dopo il tour, gli ospiti riceveranno in omaggio una leccornia carnascialesca, realizzata secondo l’antica ricetta di casa.

Un piccolo concorso premierà inoltre il visitatore con la maschera più spiritosa.





https://eventi.venetosegreto.com/evento/carnevale-a-villa-tiepolo-passi/