Spettacolo "La casa degli gnomi" al Teatro Sant’Anna

Domenica 12 marzo alle 17 al Teatro Sant’Anna per la rassegna “Una fetta di teatro” Lucia Osellieri torna al Sant’Anna con un nuovo spettacolo che sicuramente affascinerà il pubblico in sala. “LA CASA DEGLI GNOMI”, per la regia di Alessandro Gigli, permetterà a grandi e piccini di entrare a curiosare nella vita di questi piccoli personaggi, seguendo i racconti di Lucia, una delle pochissime burattinaie soliste che lavorano in Italia.

Osellieri nell'arco della sua attività ha realizzato spettacoli per bambini di ogni età, inventando storie sempre tese a instaurare un rapporto diretto con il pubblico grazie alla sua innata capacità a realizzare una sorta di feeling con il mondo infantile.

LO SPETTACOLO : Una strana baracca su ruote, con un grosso mulino a vento sulla facciata: la casa degli gnomi. Si anima presto della vivace presenza dei custodi dei segreti e dei tesori dei boschi. La storia e la casa divengono parallelamente una sorta di giocattolo/scatola che si apre, lasciandosi scoprire a poco a poco, permettendo ai bambini di curiosare nella vita quotidiana di questi personaggi, in un felice gioco di scomposizioni. Lucia, dentro la casa, come Alice, incontra una folla di strani personaggi, vive avventure, corre pericoli, di fronte agli occhi incantanti dei piccoli spettatori.

Ecco la capacità di Lucia di farsi piccola piccola – che è poi la straordinaria dote che le consente di entrare in perfetta sintonia con il pubblico dei bambini – per entrare materialmente nel mondo degli gnomi, facendosi tutt'uno con i suoi pupazzi.

- Domenica 19 marzo la compagnia Alfa Teatro – Marionette Grilli porta in scena “GIANDUJA IL VARIETÀ DI MARIONETTE”, uno spettacolo di marionette tradizionali in baracca.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina fb del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18,30 | domenica ore 15 -17,30.