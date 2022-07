Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni

È con grande gioia che il Gruppo Folkloristico Trevigiano presenta il calendario di eventi per l'estate e l’autunno 2022, che vedrà come protagonisti le tradizioni e i diversi ‘costumi’ nella suggestiva cornice del Museo Etnografico Provinciale "Case Piavone". La "33^ Rassegna del Folclore - Riscoprendo le Tradizioni" ripropone, dal 16 luglio al 13 novembre, spettacoli dal vivo, concerti e rappresentazioni teatrali organizzati dal Gruppo Folkloristico Trevigiano in collaborazione con la Provincia di Treviso e tanti gruppi folcloristici amici, compagnie di teatro in dialetto veneto e musicisti d'eccezione nonché esperti della cultura popolare.



L'ingresso è libero.