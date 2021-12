A Miane la proiezione di "Caught in the act" di Michael Bublè

Mercoledì 22 dicembre, presso il Teatro Auditorium Antiga di Miane, si terrà la proiezione di Caught In The Act di Michael Bublé.



Filmato al Wiltern Theatre di Los Angeles, l'album è la registrazione di un concerto nel quale hanno partecipato alcuni artisti, tra cui Laura Pausini e Chris Botti. Vi aspettiamo per assistere al concerto dell'artista canadese che già nei suoi primi passi di carriera riuscì a ritagliarsi il ruolo di crooner di spicco internazionale. Un artista fuori dal tempo capace di affascinare milioni di fan in tutto il mondo, e di allietare anche il periodo delle festività natalizie con alcuni dei suoi classici.



Al termine della proiezione ci sarà l'occasione per un brindisi natalizio e scambio di auguri.



Evento con prenotazione consigliata, posti limitati. Per prenotazioni https://rebrand.ly/eventimiane, 342 710 1141 o eventi@prolocomiane.it