Cena con quiz a tema "La Casa di Carta"

ena con Quiz a Tema La Casa di Carta

Sei un vero fan della serie La Casa di Carta?

Mercoledì 25 Gennaio ore 21.00 la Birreria Prosit vi porta La Casa di Carta con nuove domande, metti alla prova la tua memoria e le tue doti da binge-watcher seriale in un nuovo quiz sulla serie più chiaccherata del momento! Saprai rispondere a tutte le domande?

Partecipare è semplicissimo:

1) Prenota il tuo tavolo.

2) Rispondi alle domande su la casa di carta

3) Costo del gioco e dell'intrattenimento? zero!

4) I 3 migliori tavoli si porteranno a casa fantastici premi

5) Prenota la tua cena con due semplici click in qualsiasi momento

della giornata https://bit.ly/BirreriaProsit

NON RISCHIARE DI NON TROVARE POSTO!!!

Ricorda che la Birreria Prosit è ATMOSFERA bavarese e DIVERTIMENTO!!! accompagnato dalle migliori Birre spillate a regola d'Arte!

Prenota il tuo tavolo:

https://tinyurl.com/ye339j4o

0438 778513



Via Adriatica 7/1 - San Vendemiano TV