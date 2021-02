San Valentino, cena da asporto per il Castello di Conegliano

San Valentino la magia del Castello di Conegliano per una romanitica cena a casa tua sia il 13 che il 14 febbraio. Vi proponiamo il menu pensato per gli innamorati. Da asporto su prenotazione telefonica entro venerdì 12 febbraio ed ogni due menu completi una bottiglia di Prosecco Superiore Docg in omaggio.

Il menù

Antipasti

Vol-au-Vent ai Funghi

Prosciutto di S.Daniele con Burratina e Pomodorini Confit

Involtino di Radicchio al Brie

Caldo Crostino di Pane d’Altamura con Lardo di Patanegra

Primi Piatti

Lasagnetta con Ragù d’Anatra e funghi

Parmigiana al Radicchio di Treviso

Secondi Piatti

Coniglio in Tecia alla Nonna Maria con Polenta Bianco Perla

Radicchio di Treviso IGP ai Ferri e Patate al Forno

Dessert a due

“Condivisione d’Amore”

Menu completo 30 euro a persona

Cena 13 Febbraio da asporto

Cena 14 Febbraio da asporto

Dopo la prenotazione telefonica, si potrà ritirare il menù al ristorante.