Centenario dell’Aeronautica Militare: Open Day al 51° Stormo Caccia Istrana

Nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare, il 51° Stormo Caccia di Istrana proporrà ancora diversi eventi che consentiranno alla cittadinanza di immergersi nelle attività e nelle operazioni quotidiane del Reparto, di ammirare il volo dei velivoli attualmente in servizio, di conoscere la storia dell’Arma Azzurra attraverso la mostra del Centenario ed assistere al concerto della Banda dell’Aeronautica Militare.

Primo appuntamento giovedi 7 settembre con la seconda edizione dell’Open Day. I visitatori potranno “vivere” un nutrito programma che prevede attività di volo e la mostra statica di velivoli più ricca rispetto alla precedente edizione dell’Open Day del 28 marzo; edizione che registrò il record di circa 30.000 visitatori. Inoltre, personale dello Stormo illustrerà, presso alcuni stand opportunamente allestiti, le principali attività svolte in aeroporto.

L’ingresso in Base è aperto a tutti dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00 senza prenotazione, maggiori dettagli sono disponibili al sito https://51eventi.sitidea.it/ o contattando il numero 0422833777.

Sempre nel mese di settembre sono in programma altri importanti appuntamenti con il 51° Stormo Caccia. Domenica 17 settembre si svolgerà all’interno dell’aeroporto la “corsa podistica del Centenario dell’Aeronautica Militare”. I podisti potranno cimentarsi in un corsa di 10 Km competitiva, omologata FIDAL, ed in una corsa non competitiva a passo libero di 10 o 6 Km. Il percorso si svilupperà tutto all’interno dell’aeroporto, interessando anche la pista di volo. Per l’occasione sarà consegnata a tutti i partecipanti una maglia tecnica ed una medaglia, entrambe con il simbolo del centenario. La corsa, per motivi organizzativi, sarà a numero chiuso e l’iscrizione è possibile effettuarla al sito https://www.endu.net/it/events/corsa-del-centenario-dellaeronautica-militare/, mentre per maggiori informazioni il sito di riferimento è: www.lamezzaditreviso.com

Dal 23 settembre all’ 8 ottobre la Città di Treviso ospiterà, a Palazzo dei Trecento, la mostra itinerante del Centenario dell’Aeronautica Militare, unica tappa nel Triveneto a conferma del legame e della vicinanza che la cittadinanza e le istituzioni hanno sempre mostrato nei confronti delle donne e degli uomini dell’Aeronautica. L‘ ingresso alla mostra sarà gratuito.

Altra data da “salvare” il 7 ottobre quando, per la prima volta, il teatro comunale di Treviso “Mario Del Monaco” ospiterà il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare.

Ogni evento sarà un’ importante occasione di solidarietà che consentirà di raccogliere fondi a favore dell’AIRC nell’ambito del progetto “ Un dono dal Cielo” che l’Aeronautica Militare ha deciso di adottare nell’anno del suo centenario a sostegno della ricerca contro il cancro.