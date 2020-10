Educare i figli all’autonomia, nuovo incontro al Centro della famiglia

Secondo appuntamento al Centro della famiglia per il Mese del bambino. Martedì 13 ottobre “Educare i figli all’autonomia… utopia o realtà possibile?” alle ore 20.30 al consultorio di via San Nicolò a Treviso.

Per il ciclo di serate di formazione dedicate al “Mese del Bambino”, organizzate dal Centro della Famiglia, domani martedì 13 ottobre alle ore 20.30, al Consultorio familiare di via San Nicolò 60 a Treviso, si terrà l’incontro gratuito, aperto a tutti, “Educare i figli all’autonomia… utopia o realtà possibile?”. Un’occasione importante per i genitori di bambini e ragazzi. Una serata per riflettere e mettere a punto una strategia efficace e positiva sull’autonomia e la responsabilità. Cosa significa essere autonomi? Perché è importante diventarlo? Cosa può aiutare e cosa può ostacolare questo processo? Ecco alcune delle domande a cui si cercherà di dare assieme una risposta. Questo secondo appuntamento in calendario affronterà il tema della crescita di figli autonomi in equilibrio tra dipendenza e indipendenza. La serata sarà condotta dalle psicologhe e psicoterapeute Marta Benvenuti e Giulia Breda del Consultorio familiare sociosanitario (l’unico in Veneto) dove offrono supporto alle famiglie nell’area evolutiva ed educativa.

Sarà possibile partecipare: in presenza, confermando la propria adesione alla segreteria del Centro della famiglia, entro le ore 12 del giorno stesso, ai numeri 0422 582367 e 0422 545213 oppure via e-mail a segreteria@consultoriotreviso.org. L'incontro si potrà seguire anche da remoto, seguendo la diretta Facebook alla pagina www.facebook.com/CentroDellaFamiglia. Maggiori informazioni sul sito www.consultoriotreviso.org