Gabriele Chiarolanza presenta il romanzo storico "La scomparsa di Luciano Engelmann"

Presentazione del romanzo storico "La scomparsa di Luciano Engelmann" Alba edizioni, ambientato a Trieste 1944. Con l'autore e il presidente della sezione ANPI di Conegliano, discutiamo delle vicende del confine orientale e della giornata del ricordo. Vi aspettiamo in Via Lazzarin 6 a Conegliano, venerdì 10 febbraio ore 20:45.

Il 10 febbraio viene presentato da chi ha voluto quella legge nel 2004 come “Ricordo” della “mutilazione dell’Istria e della Dalmazia” evitando di parlare della guerra d’aggressione imperialista condotta da fascisti e nazisti in territorio jugoslavo, con la creazione di campi di concentramento tanto in territorio jugoslavo, quanto tedesco e italiano, da cui sono passati centinaia di migliaia di slavi, ebrei e oppositori politici.

Evitando anche di parlare della italianizzazione forzata attuata dal fascismo durante vent’anni in quelle terre. Si vogliono riabilitare gli sconfitti della Seconda guerra mondiale, i “bravi ragazzi di Salò”, quelli che hanno collaborato con le milizie fasciste e naziste, che avrebbero la stessa dignità dei partigiani morti per liberare il territorio italiano dall’oppressione fascista e dall’occupazione nazista. Ebbene no, noi ricordiamo tutto, ricordiamo che ci sono stati italiani che hanno combattuto dalla parte giusta della libertà e dell’uguaglianza e altri che hanno difeso le leggi razziali e attuato i campi di sterminio.

Rifondazione Comunista Treviso