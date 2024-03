Chiave Classica - Eva Ter-Sarkisova protagonista al Teatro Accademico

Vent'anni, la recente vittoria al Concorso internazionale di violino “Città di Vittorio Veneto” e un futuro luminoso davanti a sé: a Chiave Classica il 7 marzo arriva la violinista lettone Eva Ter Sarkisova. Il programma del concerto, che vede al pianoforte Filippo Faes, docente di musica da camera al Conservatorio Steffani, propone in apertura Fratres, uno dei brani più celebri di Arvo Part, poi la Sonata in Sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, dedicata a Maria Elisabeth, Elettrice del Palatinato e infine l'ultima sonata per violino e pianoforte di Johannes Brahms (op.108).«Opera umbratile e muscolosa-scrive Benedetta Saglietti che firma il programma di sala-è il frutto di un musicista all'apice della sua carriera. Qui si realizza un compromesso tra ispirazione melodica ed esigenze formali che apre la forma classica a un nuovo orizzonte».

Eva Ter-Sarkisova è nata a Latvia, Riga nel 2003. Dopo gli studio in Lettonia è stata ammessa alla Yehudi Menuhin School nel Surrey, Inghilterra. Attualmente studia all'Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna. La vittoria, nel 2023, al Concorso Internazionale di violino di Vittorio Veneto le ha aperto le porte della carriera internazionale. Nel recital a Castelfranco la giovane violinista lettone sarà accompagnata da Filippo Faes, pianista e profondo divulgatore musicale. Scoperto al Concorso Schubert di Dortmund nel 1898 Faes è stato invitato per sette anni consecutivi come solista alla Philarmonie di Colonia e alla Musikhalle di Amburgo. E' iniziata una carriera internazionale giocata tra Amesterdam, Londra, Berlino, Gerusalemme, Bruxelles. All'attività di solista ha affiancato il camerismo con (tra gli altri) Anna Serova, Giuliano Carmignola, Salvatore Accardo, Rocco Filippini. E' autore di programmi televisivi, tra cui “Conversazioni al pianoforte” realizzata per Rai Sat.

Prima dei concerti, alle 20, si terranno in Teatro le conferenze introduttive ai concerti

Prezzi biglietti:

Intero 15 euro- Ridotto 10 euro

Studenti e personale del Conservatorio, ragazzi fino ai 18 anni 5 euro

Abbonamento cinque concerti

Intero 60 euro- Ridotto 40 euro