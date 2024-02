Chiave Classica - Omaggio alla Spagna

Chiave Classica prosegue Giovedì 22 febbraio con Omaggio alla Spagna e vede il ritorno di Massimo Somenzi, già direttore del Conservatorio di musica Agostino Steffani insieme ad un ensemble composto da Alberto Mesirca (chitarra) Enzo Ligresti e Stefano Pagliari (violino) Mario Paladin (viola) e Walter Vestidello per “Omaggio alla Spagna”. In programma musiche di Albeniz e Mompou e il celebre Quintetto G453 di Luigi Boccherini “La ritirata di Madrid”.

Pianista, già docente allo Steffani, Massimo Somenzi è stato direttore del Conservatorio per dodici anni contribuendo in modo decisivo all'attuale struttura. Il suo è un ritorno musicale grazie ad un bel programma strutturato da Alberto Mesirca che vede la partecipazione di alcuni die più stimati docenti del Conservatorio.

«Due volti (in origine) pianistici della Spagna sono declinati questa sera sulla chitarra: risalenti all’epoca barocca di Domenico Scarlatti e al tardo Ottocento di Isaac Albéniz (1860-1909)-scrive Benedetta Saglietti nel foglio di sala- Il napoletano Scarlatti fu alla corte dei Borbone di Spagna quasi ininterrottamente dal 1729 fino alla morte nel 1757; delle 555 Sonate per clavicembalo quella in fa minore, K. 466 (trascritta da Alberto Mesirca) sembra quasi far presagire la temperie romantica, per via della tonalità e della terzina preceduta da un’appoggiatura che circola per tutto il brano come un lamento. Granada (trascrizione di Andrés Segovia), primo brano della Suite española, fotografa invece la città andalusa evocando una serenata notturna: è aperta e chiusa da arpeggi incantatori e al centro dispiega un malinconico canto»

Tra i più celebri brani di Luigi Boccherini (1743–1805) si annoverano i Quintetti per chitarra e quartetto d’archi in re maggiore G. 448 “Fandango” e il n. 9 in do maggiore G 453. Entrambi commissionati dal marchese di Benavente, il Quintetto in re maggiore è un’auto-trascrizione da movimenti di altri Quartetti di Boccherini, al fine di comprendere la chitarra, strumento amato dal mecenate. Magistrale ritratto della Spagna è il quarto movimento “Fandango” che riproduce stilizzandola la celebre danza di coppia spagnola in 3/4, accompagnata da nacchere e chitarre.

Prima dei concerti, alle 20 , si terranno nel foyer del Teatro le conferenze introduttive ai concerti

Prezzi biglietti:

Intero 15 euro- Ridotto 10 euro

Studenti e personale del Conservatorio, ragazzi fino ai 18 anni 5 euro

Abbonamento cinque concerti

Intero 60 euro- Ridotto 40 euro