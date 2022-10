Prende il via il ciclo di incontri ‘La formazione assistenziale del caregiver a domicilio’ presso il K-Point, lo sportello informativo gratuito per tutta la popolazione voluto dall’Istituto Padre Pio Korian in collaborazione con il Comune di Tarzo. Il primo appuntamento ‘Lascia che ti aiuti. Imparare le manovre corrette per aiutare a muoversi’, a cura del Dott. Raul Covolan, fisioterapista, si terrà il 21 ottobre dalle 16.30 alle 18.00 al K-Point in via Roma 42 a Tarzo.

“In questi anni, in collaborazione con il Comune di Tarzo, abbiamo offerto al territorio un servizio che è stato molto apprezzato dalla popolazione e per questo siamo felici di annunciare l’avvio di un nuovo ciclo di incontri gratuiti, che speriamo vadano a rispondere alle esigenze della comunità”, ha commentato Silvia Da Re, Direttore Gestionale Istituto Padre Pio Korian. Quello del 21 ottobre sarà solo il primo di un ciclo di incontri gratuiti, il calendario appuntamenti prevede:

- 21 ottobre 2022 ore 16.30-18.00 | LASCIA CHE TI AIUTI. IMPARARE LE MANOVRE CORRETTE PER AIUTARE A MUOVERSI. A cura del Dott. Raul Covolan, fisioterapista.

Indicazioni operative e corretta movimentazione per non far male o rischiare di farsi male, ma anche per non innervosire, alimentare malumori o creare disagio.

- 04 novembre 2022 ore 16.30-18.00 | OGGI COSA MANGIAMO? PICCOLI CONSIGLI NUTRIZIONALI PRATICI PER UN ANZIANO ASSISTITO A CASA. A cura della Dott.ssa Patrizia Chiamulera, dietista.

Malnutrizione, consistenza, idratazione. Chi accudisce l’anziano deve prestare molta attenzione a ciò che cucina, perché la salute passa anche dalla tavola. Una dieta sana si compone di tante piccole attenzioni nel corso della giornata.

- 18 novembre 2022 ore 16.30-18.00 | NON TI RICONOSCO PIÙ! SINTOMI PRECOCI E CAMPANELLI D’ALLARME DELLA DEMENZA. A cura della Dott.ssa Marta Peccolo, psicologa psicoterapeuta.

Vuoti di memoria, disorientamento, cambiamenti di umore, comportamento, personalità. Tutto ciò può essere motivo di inquietudine e di tristezza, per gli amici più stretti e i parenti, ma anche per la persona stessa che li prova. Sapere il perché di certi comportamenti può aiutare chi sta male e chi lo assiste.

- 16 dicembre 2022 ore 16.30-18.00 | CHE BARBA, CHE NOIA, CHE NOIA, CHE BARBA. PASSARE IL TEMPO IN MANIERA UTILE E CREATIVA. A cura del Dott. Christian Carpenè.

Spunti e idee per potenziare le capacità residue, ridurre l’isolamento sociale, attuare azioni di stimolazione, riabilitazione e inclusione. Strategie e suggerimenti per caregiver per facilitare la gestione della quotidianità in quel luogo unico che è l’ambiente familiare.

Per informazioni sugli incontri: Dott.ssa Teresa Tona telefono 3488466008.