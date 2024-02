Cineforum "Anatomia di una caduta"

€ 5,00 - Abb.to Under 30 a 5 film: €15

Vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes e acclamato dalla critica internazionale, Anatomia di una caduta di Justine Triet è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.



Sandra è una scrittrice che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, Sandra viene accusata di omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni.